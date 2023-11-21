Ноутбук HP 17z: недорогой мощный компьютер для повседневного использования

Предложения по продаже ноутбуков HP в Черную пятницу в этом году были весьма впечатляющими, и одно предложение выделяется среди остальных. Ноутбук HP 17z, первоначально стоивший 500 долларов, теперь доступен всего за 270 долларов благодаря огромной скидке в 230 долларов. Если вы ищете новый ноутбук для работы или учебы, это предложение нельзя упустить. Однако в условиях резкого роста спроса важно действовать быстро, прежде чем запасы закончатся.

Хотя ноутбук HP 17z, возможно, не подходит для энергоемких задач, таких как запуск высококлассных компьютерных игр или редактирование видео, он превосходно справляется с повседневной производительностью. Этот ноутбук, оснащенный процессором AMD Athlon Gold 7220U, графикой AMD Radeon и 8 ГБ оперативной памяти, более чем способен выполнять онлайн-исследования, создание отчетов и другие легкие и средние задачи. Он поставляется в комплекте с Windows 11 Home, что обеспечивает привычную и удобную для пользователя операционную систему, а также предлагает вместительный твердотельный накопитель емкостью 128 ГБ для быстрого хранения и эффективной многозадачности.

Однако по-настоящему выдающейся особенностью HP Laptop 17z является впечатляющий 17.3-дюймовый дисплей с разрешением HD+. Редко встретишь ноутбук с таким большим экраном по такой доступной цене. Независимо от того, работаете ли вы над важными проектами, транслируете шоу или участвуете в видеозвонках и онлайн-встречах, большой дисплей улучшит ваше общее впечатление. Встроенная HD-камера HP True Vision 720p и встроенные двойные цифровые микрофоны обеспечивают плавную и четкую связь.

Ноутбук HP 17z в настоящее время продается со скидкой до невероятной цены в 270 долларов на распродаже в Черную пятницу в этом году. Благодаря экономии в 230 долларов США он представляет собой привлекательный вариант для тех, кто ищет недорогой, но надежный ноутбук. Чтобы избежать разочарования, настоятельно рекомендуется незамедлительно обезопасить покупку.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Для каких задач подходит HP Laptop 17z?

О: Ноутбук HP 17z идеально подходит для повседневных рабочих или учебных задач, таких как онлайн-исследования и составление отчетов.

Вопрос: Может ли ноутбук HP 17z работать с компьютерными играми высокого класса?

О: Нет, ноутбук HP 17z не предназначен для ресурсоемких задач, таких как запуск высокопроизводительных компьютерных игр.

Вопрос: Какова выдающаяся особенность ноутбука HP Laptop 17z?

О: Отличительной особенностью ноутбука HP Laptop 17z является его 17.3-дюймовый дисплей с разрешением HD+.

Вопрос: Что входит в комплект поставки ноутбука HP 17z?

О: Ноутбук HP 17z оснащен процессором AMD Athlon Gold 7220U, графикой AMD Radeon, 8 ГБ оперативной памяти, ОС Windows 11 Home и твердотельным накопителем емкостью 128 ГБ.

Вопрос: Как долго будет действовать скидка Черной пятницы?

О: Неясно, как долго хватит запасов, поэтому желательно совершить покупку как можно скорее.