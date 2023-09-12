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Новая технология производства низкоуглеродистого карбамида и денитрификации сточных вод

ByВики Ставропулу

сентябрь 12, 2023
Новая технология производства низкоуглеродистого карбамида и денитрификации сточных вод

Исследователи из Северо-Западного университета и Университета Торонто открыли новый метод производства мочевины для удобрений с помощью электрифицированного синтеза. Процесс включает в себя преобразование углекислого газа и отработанного азота с использованием гибридного катализатора из цинка и меди. Эта инновационная технология не только позволяет производить карбамид с низким уровнем выбросов углекислого газа, но также позволяет проводить денитрификацию сточных вод.

Производство синтетических азотных удобрений, которые широко используются в сельском хозяйстве, в настоящее время является основным источником выбросов углекислого газа и нитратсодержащих стоков. Поиск устойчивых решений по сокращению выбросов в этой отрасли имеет решающее значение, поскольку на ее долю приходится 3% мирового потребления энергии каждый год.

Исследовательская группа сосредоточилась на производстве мочевины, поскольку это готовое к использованию удобрение, которое можно транспортировать и которое представляет собой отрасль стоимостью 100 миллиардов долларов. Они хотели выяснить, можно ли использовать источники отработанного азота, уловленный CO2 и электричество для производства мочевины.

Исследователи обнаружили, что сочетание цинка и меди в качестве катализатора может способствовать желаемым химическим реакциям. Они нашли ссылки, датированные 1970-ми годами, которые предполагали, что чистые металлы, такие как цинк и медь, могут быть эффективны в процессах, связанных с конверсией углекислого газа и азота.

Для оценки технико-экономического обоснования и воздействия нового производственного маршрута на окружающую среду был проведен тщательный анализ жизненного цикла. Анализ показал, что использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечная или ветровая энергия, значительно снизило выбросы энергии и сделало процесс более экологически чистым.

Хотя «волшебное» соотношение цинка и меди в катализаторах было первоначально обнаружено случайно, позже исследователи отрегулировали металлы для достижения оптимальных характеристик. Они также применили компьютерное моделирование, чтобы понять основные механизмы и взаимодействия между катализатором и реагентами.

Хотя до коммерциализации еще предстоит решить некоторые проблемы, такие как учет примесей при очистке воды и увеличение времени работы процесса, это исследование представляет собой многообещающий подход как к низкоуглеродному производству мочевины, так и к денитрификации сточных вод.

Источник: Природный катализ (doi.org/10.1038/s41929-023-01020-4).

By Вики Ставропулу

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