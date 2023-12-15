Задержаны подозреваемые в ограблении банкомата, один остается на свободе

Отдел по расследованию ограблений департамента полиции округа Гвиннетт добился значительного прогресса в расследовании серии ограблений банкоматов, идентифицировав и задержав одного подозреваемого. Однако они все еще активно ищут второго подозреваемого. По оценкам, в результате этих ограблений, произошедших в различных банкоматах в нескольких округах, были украдены сотни тысяч долларов.

Расследование было начато 9 сентября, когда офицеры Западного участка отреагировали на ограбление банка на бульваре Джимми Картера в некорпоративном Норкроссе. Потерпевшего, специалиста по банкомату, задержали два человека во время ремонта аппарата. Подобные инциденты произошли 13 и 22 сентября, что побудило детективов соединить все воедино и заподозрить, что ответственность за все преступления несет одна группа.

Правоохранительные органы использовали камеры Flock и данные социальных сетей для сбора доказательств против подозреваемых. В результате 30 ноября был задержан 27-летний Дэнзил Эрл из Атланты, и теперь ему грозит одно обвинение в ограблении после того, как его поместили в тюрьму округа Гвиннетт. Однако 31-летний Ронни Льюис, родом из Техаса, остается на свободе с действующим ордером на ограбление.

Полицейское управление округа Гвиннетт обращается к общественности за помощью в розыске Ронни Льюиса. Всем, у кого есть информация по делу или известно о местонахождении Льюиса, рекомендуется связаться с детективами GCPD по телефону 770.513.5300. Анонимные советы также можно предоставить Crime Stoppers по телефону 404.577.TIPS (8477) или через веб-сайт www.stopcrimeATL.com. Примечательно, что информаторы Crime Stoppers могут иметь право на денежное вознаграждение, если их информация в данном случае приведет к аресту и предъявлению обвинения. Власти подчеркивают важность сотрудничества общественности в привлечении оставшегося подозреваемого к ответственности по мере продолжения расследования.