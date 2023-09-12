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Huawei повышает план поставок смартфонов серии Mate 60

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Huawei повышает план поставок смартфонов серии Mate 60

Компания Huawei Technologies, один из ведущих производителей смартфонов в Китае, увеличила план поставок смартфонов серии Mate 60 на вторую половину этого года. Согласно отчету официальной Securities Times, теперь компания намерена поставить на 20% больше единиц, чем предполагалось ранее.

В отчете говорится, что Huawei планирует продать как минимум 40 миллионов единиц своих новых смартфонов в 2023 году. Этот более высокий целевой показатель отражает уверенность компании в спросе на ее серию Mate 60.

Серия Huawei Mate 60 — последнее пополнение в линейке флагманских смартфонов компании. Эти устройства известны своими передовыми функциями и передовыми технологиями. Ожидается, что серия Mate 60 продемонстрирует приверженность Huawei инновациям и предложит пользователям исключительные возможности использования смартфонов.

Huawei еще не предоставила официального ответа на отчет и обновленный план поставок. Однако такое увеличение цели говорит о том, что компания с оптимизмом смотрит на рыночный прием своих новых смартфонов. Решение Huawei, одного из ведущих производителей смартфонов в Китае, увеличить объем поставок указывает на ее намерение сохранить свою позицию на рынке и удовлетворить растущий спрос клиентов.

источники:

  • Securities Times

By Мамфо Брешиа

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