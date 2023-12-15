Дебаты о новом чипе Kirin от Huawei: технологический прорыв или старый арсенал?

Недавнее объявление Huawei об использовании нового 5-нанометрового чипа Kirin в ноутбуке вызвало споры о том, добилась ли компания значительных технологических достижений или просто использовала старые запасы. Подобные дебаты возникают не впервые. Ранее, когда компания Huawei представила чип Kirin 9000s для своего телефона Mate60 Pro, эксперты обнаружили, что он был изготовлен компанией Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) с использованием процесса, известного как литография в глубоком ультрафиолете.

Недавно выпущенный ноутбук Qingyun L540 оснащен чипом Kirin 9006C, который оснащен восьмиъядерным центральным процессором ARM. Однако остается неясным, был ли этот процессор произведен в Китае или это модифицированная версия чипа Kirin 9000, выпущенная Тайваньской компанией Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) три года назад.

Правительство США выразило обеспокоенность по поводу планов Huawei по производству чипов и пообещало ужесточить санкции против компании. Министр торговли Джина Раймондо заявила, что США предпримут «самые решительные меры» в ответ на запуск чипа Kirin 9000s от Huawei. Министерство торговли активно расследует этот вопрос.

Кроме того, США также внимательно изучают три новых чипа-ускорителя искусственного интеллекта, разрабатываемые Nvidia Corp для Китая. Помощник министра торговли Теа Кендлер подчеркнула обеспокоенность правительства США по поводу технологических возможностей Huawei и заявила, что экспортный контроль играет жизненно важную роль в препятствовании приобретению Китаем передовых технологий.

Некоторые эксперты утверждают, что производительность и производительность чипа Kirin 9000s могут не соответствовать требованиям рынка и уступать предыдущим версиям. Считается, что Huawei уже исчерпала запасы чипов Kirin 9000, поэтому в их последнем смартфоне Mate50 этот чип отсутствует.

Хотя дебаты относительно технологических достижений Huawei и использования ее запасов продолжаются, компания пока не предоставила никаких комментариев о деталях производства своих чипов Kirin 9006C.