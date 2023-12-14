Стоят ли вложения в складные ноутбуки?

Складные ноутбуки привлекают внимание в мире технологий, но стоят ли они вложений? Проведя четыре недели за использованием первого складного ноутбука HP, у меня возникли сомнения. Хотя существует потенциал для творческих идей, касающихся того, как люди используют свои компьютеры, компромиссы, связанные с складными ПК, возможно, не стоят того.

Складной ноутбук HP оснащен 17-дюймовым экраном в 12-дюймовом корпусе, что звучит впечатляюще. Однако есть и некоторые заметные недостатки. Одной только цены достаточно, чтобы заставить потребителей дважды подумать: HP Spectre Foldable 17 стоит ошеломляющие 5,000 долларов. Это значительно выше, чем у других складных ноутбуков на рынке. Zenbook 17 Fold OLED от Asus дебютировал по цене 3,500 долларов, а ThinkPad X1 Fold от Lenovo — по цене 2,500 долларов.

Высокая цена может отпугнуть потенциальных покупателей, особенно когда есть более доступные варианты в традиционной раскладушке или ноутбуке 2-в-1. Возникает вопрос: «Зачем выбирать складной ноутбук вместо проверенного форм-фактора?»

Понятно, что складные ноутбуки все еще находятся на ранней стадии своего развития, и рынок пытается найти свою основу. Производители ноутбуков настаивают на внедрении складных OLED-экранов, но потребители задаются вопросом о их ценности. Хотя функции Windows 11 поддерживают многоэкранные настройки, неясно, достаточно ли этого, чтобы оправдать огромную цену.

В заключение, хотя концепция складных ноутбуков интригует, возможно, еще слишком рано инвестировать в эти устройства. Компромиссы с точки зрения цены и практичности затрудняют выбор складного ноутбука вместо более традиционного варианта. Только время покажет, найдут ли эти устройства свое место на рынке, но на данный момент лучше подходить к ним с осторожностью.