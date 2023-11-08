Как безопасность с нулевым доверием меняет глобальный бизнес-ландшафт

В современном взаимосвязанном мире, где киберугрозы становятся все более изощренными, традиционных мер безопасности уже недостаточно для защиты конфиденциальных данных. В результате компании по всему миру обращаются к новому подходу, называемому безопасностью с нулевым доверием. Эта революционная концепция меняет глобальный бизнес-ландшафт, фундаментально меняя подход организаций к кибербезопасности.

Что такое безопасность с нулевым доверием?

Безопасность с нулевым доверием — это модель, которая предполагает, что ни одному пользователю или устройству не следует автоматически доверять, независимо от их местоположения или сетевого подключения. В отличие от традиционных моделей безопасности, которые полагаются на защиту периметра, безопасность с нулевым доверием действует по принципу «никогда не доверяй, всегда проверяй». Он требует постоянной аутентификации и авторизации пользователей и устройств, даже если они уже находятся внутри сети.

Как работает безопасность с нулевым доверием?

Безопасность с нулевым доверием опирается на несколько ключевых принципов. Во-первых, это требует от организаций аутентификации и авторизации каждого пользователя и устройства, пытающихся получить доступ к их сетевым ресурсам. Это делается посредством многофакторной аутентификации, проверки работоспособности устройства и анализа поведения пользователей. Во-вторых, безопасность с нулевым доверием использует микросегментацию, которая делит сеть на более мелкие изолированные сегменты, чтобы ограничить горизонтальное перемещение в случае взлома. Наконец, непрерывный мониторинг и аналитика используются для обнаружения любых подозрительных действий и реагирования на них в режиме реального времени.

Каковы преимущества безопасности с нулевым доверием?

Безопасность с нулевым доверием предлагает множество преимуществ для бизнеса. Во-первых, это значительно снижает риск утечки данных за счет минимизации поверхности атаки и предотвращения горизонтального перемещения внутри сети. Во-вторых, это позволяет организациям повысить прозрачность и контроль над своей сетью, гарантируя, что только авторизованные пользователи и устройства смогут получить доступ к конфиденциальным ресурсам. Наконец, безопасность с нулевым доверием обеспечивает более гибкий и масштабируемый подход к кибербезопасности, позволяя предприятиям адаптироваться к развивающимся угрозам и технологиям.

Поскольку киберугрозы продолжают развиваться, безопасность с нулевым доверием становится важной стратегией для бизнеса во всем мире. Приняв этот подход, организации могут повысить свою безопасность, защитить свои ценные активы и обеспечить непрерывность своей деятельности во все более взаимосвязанном мире.