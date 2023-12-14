Как перезагрузить компьютер с Windows, чтобы начать все сначала

Сброс настроек вашего ПК с Windows может быть полезным способом удалить ненужные файлы и устранить технические проблемы. К счастью, Microsoft упростила этот процесс, позволив вам перезагрузить компьютер непосредственно из операционной системы без необходимости использования физического носителя или файлов ISO. Вот как вы можете перезагрузить компьютер с Windows и начать все сначала:

Сброс ПК с Windows 11

Сброс ПК с Windows 11 — простой процесс. Microsoft предлагает два варианта перезагрузки вашего компьютера: сохранить файлы или удалить все. Если вы решите удалить все, прежде чем продолжить, крайне важно создать резервную копию всех важных файлов на внешнем диске или в облачной службе.

Для начала перейдите в «Пуск» > «Настройки» > «Система» > «Восстановление» и выберите «Сбросить настройки этого компьютера». Затем вам будут предложены два варианта, упомянутые ранее. Если вы хотите сохранить свои файлы и переустановить Windows, выберите «Сохранить мои файлы», выберите предпочтительный вариант хранения и внесите необходимые изменения в настройки. Когда вы будете готовы продолжить, установите для параметра «Восстановить предустановленные приложения» значение «нет» и продолжайте процесс.

Для полного удаления данных процесс аналогичен, но вам необходимо подтвердить, что вы хотите удалить все файлы. Позвольте Windows завершить процесс, а затем выполните настройку, чтобы настроить свои предпочтения.

Сброс ПК с Windows 10

Процесс сброса настроек компьютера с Windows 10 зависит от используемой версии. Если у вас версия старше 2004 года, вам следует использовать опцию «Новый запуск». Откройте «Пуск» > «Настройки» > «Обновление и безопасность» > «Защитник Windows» > «Производительность и работоспособность устройства» > «Новый запуск». Выберите «Дополнительная информация», нажмите «Начать» и следуйте предоставленным инструкциям.

Если у вас версия выше 2004, выполните следующие действия: Пуск > Настройки > Обновление и безопасность > Восстановление > Перезагрузить этот компьютер > Приступить к работе. Выберите, хотите ли вы сохранить свои файлы или удалить все, убедившись, что для параметра «Восстановить предустановленные приложения» установлено значение «Нет». Затем нажмите «Продолжить» и дайте компьютеру перезагрузиться.

Выполнив эти простые шаги, вы можете легко перезагрузить компьютер с Windows и начать все заново. Не забудьте создать резервную копию важных файлов и принять к сведению любые желаемые изменения настроек, прежде чем начинать процесс сброса.