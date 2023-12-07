Google внедряет новые меры безопасности для неактивных учетных записей

Недавно компания Google объявила, что удалит неактивные учетные записи Google, включая службы Gmail, Photos и Drive, чтобы повысить безопасность и защитить пользовательские данные. Это решение вызвало борьбу среди пользователей за восстановление доступа к своим учетным записям до наступления крайнего срока.

Многие пользователи сообщают о трудностях со входом в свои учетные записи из-за забытых паролей или информации для восстановления. Чтобы решить эти проблемы, Google предлагает пользователям ограниченные возможности восстановления. Если вы потеряли или забыли свой пароль, вы можете посетить страницу входа и нажать «попробовать другой способ» под полем пароля. Google отправит код подтверждения на ваш связанный номер телефона или резервный адрес электронной почты. После успешного ввода этого кода вам будет предложено создать новый пароль.

Пользователи, у которых нет телефона, связанного с их учетной записью, все равно могут нажать «попробовать другой способ», чтобы получить код подтверждения на свой резервный адрес электронной почты. Кроме того, рекомендуется проверить все предыдущие устройства, на которых все еще можно войти в вашу учетную запись.

Если у вас нет резервного адреса электронной почты, в крайнем случае Google может попросить вас ответить на вопросы для восстановления. Рекомендуется отвечать на эти вопросы на устройстве, которое вы ранее использовали для входа в систему, или в знакомом месте. Обращайте внимание на детали и не пропускайте ни одного вопроса, поскольку Google требует достаточно информации для подтверждения вашей личности.

В случае забытых адресов электронной почты Google предоставляет возможность восстановить их с помощью той же анкеты. Посетив страницу восстановления учетной записи и выбрав «Забыли адрес электронной почты?» Кроме того, пользователи могут предоставить свой номер телефона или альтернативные адреса электронной почты, чтобы восстановить потерянные учетные записи.

Важно отметить, что для всех вариантов восстановления требуется некоторая информация об утерянной учетной записи, поскольку Google уделяет приоритетное внимание безопасности и должен подтвердить личность владельца. Поддержание активности в учетной записи путем регулярного входа в систему также может гарантировать, что она не будет удалена.

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