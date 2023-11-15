Раскройте секреты: как получить и изготовить чудо-оружие лучевой пушки в режиме зомби MW3

Вы когда-нибудь хотели владеть мощным и культовым чудо-оружием Ray Gun в Call of Duty: Modern Warfare 3 Zombies? Что ж, схема лучевой пушки — это ключ к воплощению вашей мечты в реальность. В этом руководстве мы покажем вам, как получить редкую схему лучевой пушки и создать чудо-оружие лучевой пушки.

Как получить схему лучевой пушки

Чтобы заполучить схему лучевого пистолета, вам придется отправиться в коварную Красную зону карты. Выполняйте контракты в этой зоне, и вы будете вознаграждены ценным Разломом. Внутри этого Разлома есть редкий шанс получить чертежи лучевой пушки, необходимые для крафта.

Помните, что награды в Разломе случайны, поэтому вам может потребоваться выполнить несколько контрактов, прежде чем найти то, что вам нужно. Продолжайте настойчиво, и вскоре схема лучевой пушки станет вашей.

Как изготовить чудо-оружие лучевой пушки

Как только вы получите схему лучевого пистолета, пришло время раскрыть свой творческий потенциал и создать чудо-оружие лучевого пистолета. Перейдите в раздел «Создание схем» в главном меню и перейдите к разделу «Чудо-оружие».

Вот самое интересное: теперь вы можете создавать лучевую пушку каждые 48 часов. Лучшая часть? Никаких дополнительных предметов для процесса крафта не требуется. Пока у вас нет перезарядки, вы можете создать лучевую пушку, когда захотите.

Крафт завершен? Отличная работа! Прежде чем погрузиться в игру, положите лучевую пушку в свой рюкзак. Сразу после запуска игры ваш верный лучевой пистолет будет готов к действию. Просто нажмите кнопку «Снарядить» и ощутите мощь на собственном опыте.

Теперь, когда у вас есть знания и инструменты, отправляйтесь вперед и побеждайте полчища зомби с помощью своего нового чудо-оружия Ray Gun!

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Могу ли я получить чертежи лучевой пушки в любых других зонах?

О: Нет, схемы лучевого пистолета можно получить только в Красной зоне карты.

В: Сколько времени занимает выполнение контракта в Красной зоне?

О: Время, необходимое для завершения контракта, может варьироваться в зависимости от конкретных целей контракта.

В: Есть ли еще какое-нибудь чудо-оружие, которое можно создать в MW3 Zombies?

О: Да, есть и другое чудо-оружие, которое можно изготовить. Следите за нашим руководством о том, как получить схемы Wunderwaffle!