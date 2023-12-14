Как получить Dragon Cheer и развить Hydrapple в Pokemon Indigo Disk

В мире Pokemon Indigo Disk превращение вашего Дипплина в Гидраппла может показаться сложной задачей, но не бойтесь! Мы рассказали вам обо всех шагах, которые необходимо предпринять, чтобы получить Dragon Cheer TM и увидеть, как ваш Диплин превращается в величественного Гидраппла.

Чтобы получить Dragon Cheer TM, эксклюзивный прием для DLC Indigo Disk, вам сначала необходимо пройти Академию Blueberry. Начните со встречи с Лейси в прибрежном биоме и пройдите обучающий класс. Как только вы закончите, Кармин свяжется с вами по вашему надежному телефону Rotom и предложит встречу.

После этого решающего ролика у вас появится возможность присоединиться к Blueberry League, престижному клубу элитной четверки академии. Теперь, когда ваша регистрация подтверждена, вы можете бросить вызов членам Элитной Четверки в любом порядке. Направляйтесь на север по карте к Зимнему биому, где вы встретите Дрейтона, следующего претендента на очереди.

Чтобы разблокировать Dragon Cheer TM, вам необходимо доказать свою ценность в Элитном испытании Дрейтона. В этом испытании вы проверите свои навыки, столкнувшись с тремя тренерами, каждый из которых вооружен определенными покемонами, пойманными в террариуме Blueberry Academy. Важно отметить, что это будет непросто, если вы не ловили покемонов активно в своем путешествии.

Приготовьтесь к встрече со следующими тренерами, а также с типами и слабостями их покемонов:

– Крейг (студент крайний слева): Рампардос (Каменный тип), Бастиодон (Каменный/Стальной тип)

– Зимний студент (ученик посередине): Алолан Сэндслэш (Лед/Стальной тип), Дьюгонг (Водный/Ледяной тип)

– Рэй (студент крайний справа): Магнезон (Стальной/Электрический тип), Зебстрика (Электрический тип)

Победа над этими тренерами и победа над тщательно выбранными ими покемонами — ключ к получению Dragon Cheer TM. Как только он окажется в вашем распоряжении, следующий шаг будет простым. Откройте меню, найдите доверенного Дипплина и научите его приему «Радуга дракона». После этого все, что вам нужно сделать, это повысить уровень вашего Дипплина, и он автоматически превратится в мощного Гидраппла.

Отправьтесь в это путешествие эволюции и станьте свидетелем превращения вашего Дипплина в впечатляющего Гидраппла. Помните, что DLC Pokemon Scarlet and Violet Indigo Disk в настоящее время доступно на Nintendo Switch и готово погрузить вас в мир приключений и эволюции.