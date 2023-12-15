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Обучение молодежи здоровым цифровым привычкам во время курортного сезона

ByМамфо Брешиа

Декабрь 15, 2023
Обучение молодежи здоровым цифровым привычкам во время курортного сезона

Сезон отпусков — это время, когда дети и подростки получают в подарок новые технические устройства и могут потратить на них много времени. В это время родителям и опекунам важно пропагандировать здоровое цифровое поведение. Вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на мониторинге экранного времени, есть несколько способов переосмыслить, что означает экранное время и как семьи могут практиковать позитивные цифровые привычки.

По словам Мэтью Джонсона, директора по образованию канадской некоммерческой организации MediaSmarts, семьи могут продвигать творческие, по-настоящему образовательные мероприятия и поощрять личное социальное взаимодействие. Очень важно воспринимать использование устройств как выбор, а не как зависимость. Такое мышление дает молодым людям возможность иметь правильное отношение и опыт работы с технологиями в зависимости от их возраста.

YouTube, популярная платформа для молодежи, понимает важность обслуживания людей на разных стадиях развития. Лорен Глаубах, глобальный руководитель отдела детей и семьи YouTube, объясняет, что они предлагают уникальные цифровые возможности для управления различными возрастными группами. YouTube Kids и YouTube Supervised Experiences предоставляют ряд средств родительского контроля, позволяющих семьям устанавливать соответствующие настройки контента и защиту цифрового благополучия.

Когда речь идет о здоровом использовании средств массовой информации во время праздников, MediaSmarts рекомендует вместе создавать домашние правила и открыто обсуждать с детьми их жизнь в Интернете. Исследования показывают, что дети, у которых есть домашние правила использования Интернета, с меньшей вероятностью будут совершать рискованное поведение в Интернете. Крайне важно создать безопасную и комфортную среду, в которой дети будут чувствовать себя комфортно, обсуждая свой онлайн-опыт.

Медиа-контент может влиять на детей, особенно когда дело касается их личности и образа тела. Родителям важно знать, что едят их дети, и обсуждать эти темы. YouTube также предпринимает шаги для решения этих проблем, ограничивая повторные рекомендации определенных тем, которые могут негативно повлиять на самооценку подростков.

Кроме того, YouTube внедрил панели кризисных ресурсов и полностраничные возможности, чтобы побудить зрителей делать паузу и изучать справочные темы. Сотрудничая с экспертами, YouTube предоставляет ресурсы и подсказки для поддержки зрителей в трудные моменты.

Родители и опекуны играют жизненно важную роль в обучении молодых людей здоровым цифровым привычкам во время курортного сезона и после него. Устанавливая границы, ведя постоянные беседы и используя инструменты, предоставляемые такими платформами, как YouTube, семьи могут гарантировать, что средства массовой информации играют положительную и здоровую роль в жизни их детей.

By Мамфо Брешиа