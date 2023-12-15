Как получить Porygon, Porygon2 и Porygon-Z в Pokemon Scarlet and Violet

В последнем DLC Pokemon Scarlet and Violet Indigo Disk тренеры стремятся заполучить культового покемона Поригона и его развитые формы, Porygon2 и Porygon-Z. Хотя Поригона можно найти в Полярном биоме, получение его развитых форм требует дополнительных усилий.

Чтобы встретить и поймать Поригона, тренерам необходимо отправиться в Полярный биом, расположенный к северо-востоку от их начальной точки. Поригон обычно встречается в дикой природе, обычно на участках ледяных полей. Его коэффициент вылова относительно высок, поэтому его легче добавить в свою коллекцию.

Однако получить Porygon2 и Porygon-Z не так просто. Эти развитые формы невозможно найти в дикой природе; их можно получить только путем развития Поригона. Чтобы превратить Поригона в Поригона 2, тренеры должны получить предмет улучшения и позволить Поригону держать его. Предмет улучшения можно найти в дикой природе возле полярного биома или купить в школьном магазине Blueberry Academy за 250 очков Blueberry (BP). Как только Поригон станет обладателем предмета улучшения, его можно будет обменять с другим игроком, что приведет к эволюции в Поригона2.

Чтобы превратить Porygon2 в Porygon-Z, тренерам понадобится Сомнительный диск вместо предмета улучшения. Сомнительный диск также можно найти в биомах или купить в школьном магазине Blueberry Academy. Как только Поригон-2 станет обладателем Сомнительного диска, его можно будет обменять, чтобы запустить финальную эволюцию в Поригона-Z.

Важно отметить, что после эволюции Поригона, будь то в Поригон2 или Поригон-Z, тренерам следует обменять его обратно, чтобы гарантировать, что они сохранят своего недавно развитого покемона.

Хотя получение развитых форм Поригона может потребовать некоторых усилий, тренеры обнаружат, что Поригон2 и Поригон-Z являются мощными дополнениями к их командам, поэтому путешествие того стоит. Так что будьте готовы исследовать полярный биом и развить своего Поригона до его идеальной формы в Pokemon Scarlet and Violet!