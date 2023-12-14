Netflix выпускает трилогию Grand Theft Auto для мобильных платформ

Netflix недавно произвел большой фурор в игровом мире, выпустив популярную трилогию Grand Theft Auto для платформ iOS и Android. В трилогию вошли всеми любимые игры GTA III, Vice City и San Andreas, которые теперь доступны подписчикам Netflix бесплатно. Однако найти эти игры в мобильном приложении может быть непросто, поскольку они расположены в один ряд без видимого порядка.

Чтобы помочь пользователям легко находить игры, которые предлагает Netflix, можно использовать простой трюк как в Google Play, так и в App Store. Найдя приложение Netflix и выбрав внизу опцию «Больше от этого разработчика» или «Больше от Netflix», вы увидите сетку, показывающую все игры, опубликованные Netflix. В эту сетку входят такие популярные игры, как «В разлом», «Перед вашими глазами», «Мертвые клетки» и «Черепашки-ниндзя: Месть Шреддера». В 2024 году каталог игр Netflix будет расширяться за счет добавления более интересных игр.

Для тех, кто особенно интересуется трилогией Grand Theft Auto, для каждой игры предусмотрены прямые ссылки на магазины приложений: GTA III, Vice City и San Andreas доступны на платформах iOS и Android. Стоит отметить, что эти мобильные порты трилогии не являются эксклюзивными для Netflix, поскольку их также можно приобрести отдельно в обоих магазинах приложений.

Выпустив трилогию Grand Theft Auto на мобильных платформах, Netflix продолжает оставлять свой след в игровой индустрии. Будь то удовлетворение жажды поклонников GTA или облегчение ожидания долгожданной GTA VI, эти игры предлагают часы захватывающих развлечений. Итак, погрузитесь в мир преступлений, боевиков и приключений — и все это с помощью вашего мобильного устройства.