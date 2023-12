Разблокируйте новых покемонов и их эволюции в дополнении Pokémon Scarlet and Violet's Indigo Disk.

Откройте для себя новых захватывающих существ в последнем дополнении Pokémon Scarlet and Violet — Indigo Disk. Одним из этих новинок является Мэгби, очаровательный огненный покемон из второго поколения. Однако найти Мэгби и ее эволюции может быть не так просто, как кажется. Однако не волнуйтесь, потому что это руководство предоставит всю необходимую вам информацию.

Где найти Мэгби в DLC The Indigo Disk

Мэгби можно встретить в двух местах обширного открытого мира Террариума в DLC The Indigo Disk. Первое место, на которое стоит обратить внимание, — это поля с желтой травой биома Саванны. Вторая область — это прибрежный биом, где вам больше повезет в поиске Мэгби, если вы исследуете пещеры Лабиринта с факелами вместо открытой саванны.

Если вам удастся найти Магби, вы сможете развить его в две последующие формы: Магмар и Магмортар. Хотя превращение Магби в Магмар относительно просто, превращение его в Магмортар требует соблюдения определенных требований в The Indigo Disk. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

Как превратить Мэгби в Магмара, Магмортара и получить Магмарайзер

Прежде чем углубляться в детали, давайте рассмотрим статистику Мэгби:

Тип: Огонь

HP: 45

Атака: 75

Оборона: 37

Сп.Атака: 70

Сп.Защита: 55

Скорость: 83

Итого: 365

Будучи покемоном огненного типа, Мэгби сильна против типов травы, жуков, льда и стали. Однако он слаб против Земли, Камня и Воды, а его атакам сопротивляются драконы. Магби эволюционирует в Магмара, когда достигает 30-го уровня. Вот статистика Магмара:

Тип: Огонь

Способность: Пламенное тело – 30% шанс сжечь противника, если атаковать его физическим приемом.

HP: 65

Атака: 95

Оборона: 57

Сп.Атака: 100

Сп.Защита: 85

Скорость: 93

Итого: 495

Чтобы превратить Магмара в Магмортар, вам нужно обменять его, пока он держит Магмарайзер в DLC Indigo Disk. Магмарайзер можно приобрести за 250 BP в школьном магазине Blueberry Academy. BP означает Blueberry Points, которые вы можете заработать, выполняя барбекю или черничные квесты — различные испытания разного масштаба. После обмена Магмар превращается в Магмортара со следующими характеристиками:

Тип: Огонь

Способность: Пламенное тело – 30% шанс сжечь противника, если атаковать его физическим приемом.

HP: 75

Атака: 95

Оборона: 67

Сп.Атака: 125

Сп.Защита: 95

Скорость: 83

Итого: 540

Выполнив требование Magmarizer, вы можете превратить свой Magmar в Magmortar сразу после его эволюции, при условии, что у вас есть друг, с которым можно торговать. Дополнение Pokémon Scarlet and Violet's Indigo Disk доступно исключительно на Nintendo Switch как часть The Hidden Treasure of Area Zero Expansion Pass. Не забудьте изучить весь Покедекс, чтобы обнаружить всех невероятных существ в этом DLC.