Как сделать прялку в Lego Fortnite

Резюме:

Узнайте, как создать прялку в Lego Fortnite, чтобы получить желанный скин «Первопроходец Тай» и другие ценные косметические предметы. В этом руководстве представлены пошаговые инструкции по созданию прялки и приобретению необходимых материалов.

Чтобы построить прялку в Lego Fortnite, вам понадобится следующее:

— 8 деревянных досок

— 5 деревянных стержней

— 5 дров

— 5 волчьих когтей

Чтобы разблокировать рецепт прялки, необходимо построить другие важные предметы, такие как верстак и лесопилка. Если опция создания прялки не появляется, рассмотрите возможность заранее пригласить NPC в свою деревню или создать такие предметы, как кирка или топор.

Создавая прялку для квеста скина Первопроходца Тай, убедитесь, что вы находитесь в мире выживания, а не в мире песочницы. Кроме того, не забудьте разрешить спавнам врагов легко приобретать волчьи когти.

Древесину можно найти в травянистых местах и ​​получить, срубив деревья топором. Чтобы превратить древесину в доски и деревянные стержни, используйте Лесопилку. Для строительства лесопилки требуется 8 единиц древесины и 15 единиц гранита. После постройки поместите древесину на лесопилку и соберите преобразованные ресурсы, удерживая кнопку «Удалить все».

Чтобы получить волчьи когти, необходимо встретиться с волками в мире выживания. Мы рекомендуем активировать опцию «Визуализация звуковых эффектов» в настройках звука, чтобы обнаружить волков поблизости. Создайте короткий меч, чтобы эффективно их уничтожить. Если волков обнаружить не удается, поищите других животных, поскольку они часто встречаются вместе.

Если вы начинаете в мире, преимущественно покрытом водой, желательно выйти и создать другой мир, пока вы не появитесь в биоме лугов. Это обеспечивает обильное снабжение ресурсами.

Наслаждайтесь оставшейся частью вашего приключения Lego Fortnite и удачи в творчестве!