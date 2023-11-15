Новая эра игр: Shrapnel совершает революцию в шутерах от первого лица с помощью трансмедийного повествования

Shrapnel открывает новую эру игр благодаря своему революционному подходу к шутерам от первого лица. Используя возможности технологии блокчейна, Shrapnel представляет трансмедийное повествование, сочетая комиксы, короткометражки с живыми актерами и интерактивный игровой процесс, чтобы предоставить игрокам по-настоящему захватывающий опыт.

Трансмедийное повествование — это повествовательная техника, которая рассказывает историю на нескольких платформах и в медиаформатах. Это позволяет создателям создавать более сложные и увлекательные истории, которые находят отклик у игроков на более глубоком уровне. Shrapnel понимает растущий спрос на подобные виды повествования и стремится удовлетворить эту потребность.

В интервью Марку Меркури, директору по блокчейну Shrapnel, он подчеркнул важность трансмедийного повествования в играх. Он заявил, что предоставление игрокам возможности взаимодействовать с сюжетом с помощью различных средств, таких как комиксы и короткометражные фильмы, повышает их общее взаимодействие с игровым миром. Shrapnel делает еще один шаг вперед, предлагая свои комиксы в виде NFT (невзаимозаменяемых токенов) и награждая ими игроков. Этот уникальный подход позволяет аудитории более осмысленно взаимодействовать с контентом.

Инновационный подход Shrapnel к разработке игр и повествованию выходит за рамки виртуальной реальности. Появление короткометражных фильмов с живыми актерами, которые были хорошо приняты и признаны на кинофестивалях, дает уникальную возможность исследовать разнообразные истории в мире игры. Такое сотрудничество между игровыми и другими медиаплатформами оказалось успешным, о чем свидетельствуют такие примеры, как сотрудничество Fortnite с DC Comics и аналогичный подход Call of Duty.

Одним из ключевых преимуществ трансмедийного повествования является его способность оказывать длительное воздействие на игроков. Это действительно повышает осведомленность и привлекает игроков более эффективно, чем платные рекламные акции. Способствуя более глубокой связи между игроками, игровым миром и его персонажами, трансмедийное повествование улучшает общий игровой опыт. Эта связь особенно сильна в шутерах от первого лица, таких как Shrapnel, где понимание игроками игрового мира напрямую влияет на их связь с персонажами.

Проблемы возникают у разработчиков при управлении сложными историями на нескольких платформах. Каждый элемент истории должен вносить уникальный вклад в общее повествование, сохраняя при этом доступность. Shrapnel органично объединяет трансмедийное повествование, используя комиксы и видеоролики с живыми актерами для изучения мира и персонажей игры. Производственный процесс включает в себя виртуальный этап производства, аналогичный методам, используемым в таких сериалах, как «Мандалорец», где игровые ресурсы вводятся в производство для создания целостного опыта.

Использование Shrapnel технологии блокчейна отличает ее от других шутеров от первого лица. Технология блокчейна позволяет создателям расширять возможности игроков, позволяя им создавать и продавать наклейки, скины и другие внутриигровые предметы. Эти активы можно комбинировать и переделывать, а создатели могут получать гонорары за свою исключительную работу. Кроме того, игроки полностью владеют своими активами, что позволяет свободно торговать.

Благодаря своему новаторскому подходу к играм и повествованию, Shrapnel меняет ландшафт шутеров от первого лица. Используя трансмедийное повествование и технологию блокчейна, Shrapnel предлагает игрокам уникальный и захватывающий игровой процесс, выходящий за рамки традиционного игрового процесса.

FAQ

Что такое трансмедийный сторителлинг?

Трансмедийное повествование — это повествовательный подход, который рассказывает историю на нескольких платформах и в медиаформатах. Это позволяет создателям создавать более сложные и захватывающие истории, которые привлекают аудиторию на более глубоком уровне.

Как Shrapnel использует трансмедийное повествование?

Shrapnel включает в себя трансмедийное повествование, сочетая комиксы, короткометражки с живыми актерами и интерактивный игровой процесс, чтобы улучшить впечатления игрока. Игроки могут взаимодействовать с историей с помощью различных средств, таких как комиксы и короткометражные фильмы.

Какую роль технология блокчейна играет в Shrapnel?

Технология блокчейн используется в Shrapnel для расширения возможностей создателей и игроков. Игроки могут создавать и продавать внутриигровые ресурсы, а создатели могут получать гонорары за свою исключительную работу. Кроме того, игроки полностью владеют своими активами, что позволяет свободно торговать.

Каковы преимущества трансмедийного повествования в играх?

Трансмедийное повествование оказывает длительное влияние на игроков, способствуя более глубокой связи с игровым миром и его персонажами. Это также позволяет создателям повышать осведомленность и привлекать игроков более эффективно, чем традиционные платные рекламные акции.