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Насколько эффективна прививка от гриппа 2023?

ByАндре Де Бонис

21 ноября, 2023
Насколько эффективна прививка от гриппа 2023?

Насколько эффективна прививка от гриппа 2023?

По мере приближения сезона гриппа многие люди задумываются, делать ли ежегодную прививку от гриппа. В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 важность защиты от респираторных заболеваний стала еще более очевидной. Эффективность прививки от гриппа может меняться из года в год из-за постоянно меняющейся природы вируса гриппа. Итак, насколько эффективна прививка от гриппа в 2023 году?

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), эффективность прививки от гриппа может варьироваться от 40% до 60% в данный сезон. Это означает, что вакцинация значительно снижает риск заражения гриппом и возникновения тяжелых симптомов. Однако важно отметить, что эффективность может варьироваться в зависимости от таких факторов, как возраст, общее состояние здоровья и соответствие вакцины циркулирующим штаммам вируса.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое прививка от гриппа?
Ответ: Прививка от гриппа, также известная как вакцина против гриппа, представляет собой вакцину, которая помогает защититься от вируса гриппа. Обычно его вводят ежегодно людям, чтобы снизить риск заражения гриппом.

Вопрос: Как действует прививка от гриппа?
Ответ: Прививка от гриппа стимулирует иммунную систему к выработке антител против вируса гриппа. Эти антитела помогают организму распознавать вирус и бороться с ним при воздействии на него.

Вопрос: Безопасна ли прививка от гриппа?
Ответ: Да, прививка от гриппа считается безопасной для большинства людей. Общие побочные эффекты могут включать болезненность в месте инъекции, субфебрилитет и мышечные боли. Серьезные побочные эффекты встречаются редко.

Вопрос: Кому следует сделать прививку от гриппа?
Ответ: CDC рекомендует всем в возрасте шести месяцев и старше пройти вакцинацию против гриппа, особенно тем, кто подвержен более высокому риску осложнений, например, маленьким детям, пожилым людям, беременным женщинам и людям с определенными заболеваниями.

В заключение, хотя эффективность прививки от гриппа в 2023 году может варьироваться, она остается важнейшим инструментом предотвращения распространения вируса гриппа и снижения тяжести симптомов. Вакцинация не только защищает себя, но и помогает защитить уязвимые группы населения. Не забудьте проконсультироваться с медицинскими работниками для получения индивидуального совета и оставаться в курсе последних рекомендаций.

By Андре Де Бонис