Dolby Atmos Music: революция в сфере аудио

Dolby Atmos, разработанный компанией Dolby, занимающейся аудиотехнологиями, изменил правила игры в индустрии развлечений. Dolby Atmos, известный прежде всего своим использованием в кино и театрах, теперь расширил свое влияние и на мир музыки, создав революционное качество звука.

Джон Коулинг, глава развлекательного подразделения Dolby, объясняет, что Dolby Atmos Music выходит за рамки традиционного стереоформата. В то время как стерео объединяет всю музыку в левый и правый аудиоканалы, Dolby Atmos Music использует другой подход. Он разделяет различные инструменты и вокал и перемещает их между двумя каналами, создавая более захватывающий и трехмерный звук.

Хотя Dolby Atmos Music уже интегрирован в продукты бытовой электроники и сервисы потоковой передачи музыки, он еще не получил широкого распространения на медиа-платформах, таких как новостные передачи. Однако необходимость продемонстрировать зрителям его преимущества имеет важное значение.

Используя Dolby Atmos Music, слушатели могут слышать музыку так, как если бы они находились в комнате с музыкантами. Динамичные движения инструментов и вокала создают усиленное ощущение присутствия, делая звучание богаче и увлекательнее.

Распространение Dolby Atmos в музыкальной сфере знаменует собой значительный сдвиг в том, как мы потребляем аудиоконтент. Он обеспечивает уровень глубины и пространственного восприятия, который ранее был недостижим с традиционными стереоформатами.

Ожидается, что по мере того, как Dolby Atmos Music будет набирать обороты, она произведет революцию в музыкальной индустрии и изменит то, как мы воспринимаем музыку и наслаждаемся ею. Благодаря своей способности создавать захватывающую и обволакивающую звуковую среду Dolby Atmos Music станет новым стандартом производства и потребления музыки.

источники:

– Музыка Dolby Atmos: https://www.dolby.com/music/

– Интервью Майка Серра «PBS NewsHour» с Джоном Кулингом: [исходный URL удален]