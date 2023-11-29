Как космические станции получают кислород?

Название: Раскрытие тайн: гениальные системы подачи кислорода на космических станциях

Введение:

Космические станции, чудеса человеческой инженерии, служат важнейшими платформами для научных исследований, международного сотрудничества и исследований человеком за пределами Земли. Эти внеземные среды обитания должны преодолеть множество проблем, включая обеспечение жизненно необходимым ресурсом: кислородом. В этой статье мы углубимся в сложные механизмы, которые позволяют космическим станциям получать и поддерживать постоянный запас кислорода, проливая свет на задействованные инновационные технологии и процессы.

Понимание систем подачи кислорода:

1. Электролиз: жизненно важный процесс

Одним из основных методов, используемых на космических станциях для получения кислорода, является электролиз. Этот процесс включает расщепление молекул воды (H2O) на водород (H2) и кислород (O2) с помощью электрического тока. В установках электролиза на борту космических станций используются специальные электроды и мембраны для облегчения этой реакции, что позволяет отделять и собирать кислород для потребления экипажем.

2. Системы генерации кислорода (ОГС)

Космические станции часто включают в себя передовые системы генерации кислорода (OGS), в которых используются различные методы производства кислорода. В этих системах используются молекулярные сита, представляющие собой материалы, способные избирательно адсорбировать газы для извлечения кислорода из атмосферы станции. Молекулярные сита улавливают другие газы, позволяя высвобождать чистый кислород, позволяющий астронавтам дышать.

3. Производство кислорода на твердом топливе (SFOG).

Еще одним методом, используемым для производства кислорода на космических станциях, является система генерации кислорода на твердом топливе (SFOG). В этой технологии используется твердое топливо, такое как перхлорат лития, которое при нагревании выделяет кислород. Система SFOG обеспечивает контролируемое выделение кислорода для использования экипажем, одновременно удаляя углекислый газ из атмосферы станции.

4. Миссии по снабжению

Космические станции, такие как Международная космическая станция (МКС), регулярно получают миссии по пополнению запасов с Земли. Эти миссии играют решающую роль в пополнении необходимых ресурсов, включая кислород. Грузовые космические корабли, такие как Dragon компании SpaceX или Cygnus компании Northrop Grumman, доставляют на станцию ​​герметичные баллоны, наполненные кислородом. Эти резервуары затем подключаются к системам жизнеобеспечения станции, обеспечивая непрерывную подачу воздуха для дыхания экипажа.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос 1. Сколько кислорода ежедневно требуется космической станции?

А1. Потребление кислорода на космической станции варьируется в зависимости от количества присутствующих членов экипажа. На Международной космической станции каждому астронавту обычно требуется около 1 килограмма (2.2 фунта) кислорода в день.

В2. Могут ли космические станции перерабатывать кислород?

А2. Да, на космических станциях используются сложные системы для переработки и очистки кислорода. Углекислый газ, выдыхаемый астронавтами, удаляется посредством таких процессов, как реакция Сабатье, где он соединяется с водородом с образованием воды и метана. Затем вода подвергается электролизу для регенерации кислорода, завершая цикл рециркуляции.

Вопрос 3. Имеются ли аварийные резервные системы подачи кислорода?

А3. Космические станции оснащены резервными системами, обеспечивающими наличие кислорода в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Эти резервные системы, в том числе дополнительные кислородные баллоны и аварийные кислородные маски, обеспечивают безопасность экипажа в критических ситуациях.

Вывод:

Сложные системы подачи кислорода на борту космических станций являются свидетельством человеческой изобретательности и технического прогресса. Благодаря электролизу, системам генерации кислорода (OGS), генерации кислорода на твердом топливе (SFOG) и регулярным миссиям по снабжению астронавты обеспечиваются постоянным снабжением жизненно необходимым кислородом. Поскольку мы продолжаем исследовать необъятный космос, эти системы, несомненно, будут развиваться, обеспечивая безопасность и благополучие тех, кто рискует выйти за пределы атмосферы нашей планеты.