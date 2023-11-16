Цвета или изображения: ключ к определению расширения линейки продуктов

Когда дело доходит до определения расширения линейки продуктов, цвета и изображения играют решающую роль. Однако новое исследование Института маркетинговых наук Эренберга-Басса при Университете Южной Австралии показывает, что изображения более эффективны, чем цвета, в передаче информации о разнообразии продуктов.

В исследовании, в котором анализировалось восприятие 1,853 покупателей 576 продуктов на рынке упакованных товаров в США, только 56% разновидностей продуктов имели цвет, который обычно ожидали покупатели данной категории. Этот вывод бросает вызов общепринятой практике использования цветов для обозначения нового варианта. Доктор Элла Уорд, старший научный сотрудник по маркетингу, объясняет: «Цвета регулярно используются для идентификации брендов, но потребители ассоциируют цвет только с 56% этих типов. К сожалению, существует несоответствие между цветами, используемыми на практике, и теми, которые ожидают клиенты».

Напротив, исследование показало, что изображения более успешно связывают потребителей с вариантами продукта. Фактически, на 23% больше потребителей смогли установить эту связь через изображения, чем через цвета. Доктор Уорд предполагает, что изображения являются более явным сигналом о разнообразии продукта, поскольку они содержат богатую нейронную информацию, которая легко обрабатывается в памяти.

Последствия этого исследования значительны для маркетологов. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на цвета, рекомендуется использовать изображения, где это возможно, чтобы передать ассортимент вариантов продукта. Таким образом можно защитить главный бренд, сохраняя при этом визуальную целостность. Например, шоколад Cadbury имеет ярко выраженный фиолетовый цвет, но вариации вкуса обозначаются цветным баннером и изображением, например, изюм и орехи для расширения «Фрукты и орехи».

В целом, это исследование подчеркивает важность использования эффективных визуальных подсказок для информирования о разнообразии продуктов. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на цвета, которые могут быть неоднозначными или вводящими в заблуждение, маркетологи должны рассмотреть возможность использования изображений, чтобы улучшить понимание потребителя и произвести неизгладимое впечатление.

Вопросы и ответы:

Почему продление линий стоит дорого?

Расширение линейки обходится дорого, поскольку требует инвестиций в исследования и разработки, маркетинговые кампании и производство. Кроме того, существует риск, связанный с запуском новых продуктов, поскольку нет гарантии успеха.

Какова частота отказов при расширении линий?

В среднем вероятность неудач при расширении линейки составляет около 40 %, что означает, что значительная часть запуска новых продуктов не обеспечивает желаемых продаж и не оправдывает ожиданий потребителей.

Почему для обозначения нового варианта обычно используются цвета?

Цвета обычно используются для обозначения нового варианта, поскольку они могут помочь потребителям быстро идентифицировать и различать различные варианты продукта. Однако это исследование показывает, что сами по себе цвета могут быть не так эффективны, как изображения, для передачи разнообразия продуктов.