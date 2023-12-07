Насколько велик потерянный в космосе робот?

Насколько велик затерянный в космосе робот?

Резюме:

Робот «Затерянный в космосе», также известный как Робот B-9, — культовый персонаж классического научно-фантастического телесериала «Затерянные в космосе». Цель этой статьи — изучить размер и размеры знаменитого робота, дать представление о его внешнем виде и значении в шоу. Путем исследований и анализа мы углубимся в различные версии робота и прольем свет на его различные размеры во всей франшизе.

Введение:

Робот «Затерянные в космосе» очаровывал публику с момента своего дебюта в 1965 году. Благодаря своему характерному дизайну и запоминающимся фразам робот быстро стал любимцем фанатов. Однако определить точный размер робота может быть немного сложно из-за различных итераций и модификаций, которым он подвергался на протяжении многих лет. Давайте отправимся в путешествие, чтобы раскрыть сущность этого любимого научно-фантастического персонажа.

Размеры оригинального робота:

В оригинальной серии робот B-9 имел впечатляющую высоту примерно 6 футов 6 дюймов (198 см). Его конструкция представляла собой цилиндрический корпус с конической головкой, увенчанный прозрачным куполом. Руки робота были выдвижными, что позволяло ему выполнять различные задачи и взаимодействовать с человеческими персонажами шоу. Однако его вес остается неизвестным, поскольку в сериале он никогда не упоминался явно.

Модификации и изменения размеров:

По мере того как франшиза «Затерянные в космосе» с годами расширялась, робот претерпел несколько модификаций, в результате чего изменился его размер. В экранизации 1998 года робот был значительно больше, его высота составляла около 10 футов (305 см). Это изменение было направлено на то, чтобы обеспечить более впечатляющее и визуально яркое присутствие на большом экране.

В перезагрузке «Затерянных в космосе» Netflix в 2018 году робот получил еще один облик. На этот раз он был изображен как негуманоидное инопланетное существо, отклоняющееся от первоначального дизайна. Размер робота в перезагрузке заметно меньше: его рост составляет примерно 7 футов (213 см). Это изменение, вероятно, было сделано для того, чтобы соответствовать обновленной сюжетной линии и визуальной эстетике современной адаптации.

Значение робота:

На протяжении всего сериала «Затерянные в космосе» робот B-9 играл решающую роль в выживании семьи Робинсонов. Он служил защитником, оказывая помощь и часто спасая персонажей от опасных ситуаций. Знаменитая фраза робота: «Опасно, Уилл Робинсон!» глубоко укоренился в популярной культуре, еще больше укрепив свое значение в шоу.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Всегда ли робот, затерянный в космосе, изображался человеком в костюме?

Ответ: В оригинальном сериале робот действительно был изображен актером в костюме. Однако в фильме 1998 года и перезагрузке Netflix в 2018 году робот был создан с использованием комбинации практических эффектов и компьютерной графики.

Вопрос: Есть ли в продаже официальные копии или модели робота «Затерянный в космосе»?

О: Да, в продаже доступны различные лицензионные копии и модели робота «Затерянный в космосе». Они варьируются от небольших коллекционных фигурок до точных копий в натуральную величину, что позволяет фанатам стать обладателем частички культового персонажа.

Вопрос: Как общался затерянный в космосе робот?

Ответ: Робот B-9 общался с помощью серии звуковых сигналов, свистков и синтезированных голосовых шаблонов. Его характерный голос и манера речи стали одной из его самых узнаваемых черт.

В заключение, робот «Затерянный в космосе» претерпевал изменения в размерах и модификациях на протяжении всего своего появления в различных адаптациях. Размер робота варьировался от его первоначальной высоты 6 футов и 6 дюймов до более крупной версии в фильме 1998 года и меньшего инопланетного изображения в перезагрузке Netflix 2018 года. Независимо от своих размеров, робот остается неотъемлемой частью франшизы «Затерянные в космосе», оставив неизгладимый след в истории научной фантастики.

источники:

– сериал «Затерянные в космосе» (1965–1968).

– фильм «Затерянные в космосе» (1998)

– Сериал Netflix «Затерянные в космосе» (2018 – настоящее время)