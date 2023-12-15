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Канадский астронавт Джош Катрик отправится на миссию на космическую станцию

ByВики Ставропулу

Декабрь 15, 2023
Канадский астронавт Джош Катрик отправится на миссию на космическую станцию

Канадский астронавт Джош Катрик готовится к захватывающей экспедиции на Международную космическую станцию ​​в 2025 году. Катрик, опытный инженер и пилот, усердно готовился к этой возможности на всю жизнь. Размышляя о своем предстоящем путешествии, Кутрик поделился: «Это смесь волнения и подготовки. Сколько себя помню, это была моя мечта, и я посвятил годы тренировкам для достижения этой цели».

Во время своего пребывания на Международной космической станции Кутрик будет участвовать в ряде научных и эксплуатационных мероприятий. МКС служит важнейшей платформой для глобального исследовательского сотрудничества, позволяя ученым из разных стран проводить эксперименты в условиях микрогравитации. Это также способствует международному сотрудничеству в освоении космоса и позволяет странам забыть о геополитических разногласиях ради развития научных знаний.

Подготовка, необходимая для длительного пребывания в космосе, является тщательной и обширной. Астронавты проходят интенсивную подготовку, чтобы адаптировать свои тела к трудностям жизни и работы в условиях невесомости. Они получают инструкции по системам космической станции, действиям в чрезвычайных ситуациях, выходам в открытый космос и протоколам связи. Физическая подготовка, психическая устойчивость и адаптивность — важные качества, которые астронавты должны развивать, чтобы преуспевать во время пребывания в космосе.

Заглядывая в будущее, канадские астронавты стремятся отправиться еще дальше за пределы Международной космической станции. Будущее обещает пилотируемые миссии на Луну, Марс и за их пределы. Приверженность Канады исследованию космоса и ее вклад в международное космическое сообщество демонстрируют приверженность страны расширению границ человеческих знаний и исследований.

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By Вики Ставропулу