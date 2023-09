Преобразование горячего воздуха в питьевую воду: новый прорыв в сборе воды

By

Исследователи из Техасского университета в Остине добились значительного прогресса в поисках решения проблемы нехватки воды. В своем последнем исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, они разработали молекулярно-инженерный гидрогель, способный извлекать чистую питьевую воду из горячего воздуха, используя только солнечную энергию.

Гидрогель позволяет быстро и эффективно извлекать воду из атмосферы даже при температуре до 104 градусов по Фаренгейту, что делает его подходящим для районов, испытывающих избыточное тепло и ограниченный доступ к чистой воде. Благодаря этой технологии люди смогут получать воду, просто разместив устройство на открытом воздухе, без необходимости дополнительного потребления энергии.

Гидрогель может производить от 3.5 до 7 килограммов воды на килограмм гелевого материала, в зависимости от уровня влажности. Отличительной чертой этого исследования является способность гидрогеля превращаться в микрогели, что значительно повышает скорость и эффективность захвата и высвобождения воды. Преобразовав гидрогель в частицы микроразмера, исследователи разработали высокоэффективный сорбент, который может значительно увеличить выработку воды в течение нескольких ежедневных циклов.

Масштабирование технологии является следующим важным шагом. Исследователи намерены превратить свои открытия в недорогое портативное решение для создания чистой питьевой воды, которую можно будет использовать во всем мире. Такое развитие событий может изменить жизнь людей, не имеющих элементарного доступа к чистой воде, например, в Эфиопии, где почти 60% населения сталкивается с этой проблемой.

Планы на будущее в отношении этой технологии включают оптимизацию конструкции микрогелей для дальнейшего повышения эффективности. Исследователи также изучают возможность использования органических материалов для снижения производственных затрат. Однако остаются проблемы с масштабированием производства сорбентов и обеспечением долговечности продукта. Кроме того, ведутся работы по созданию портативных версий устройства для различных сценариев применения.

Этот прорыв может стать маяком надежды для регионов, страдающих от нехватки воды. Возможность превращать горячий воздух в питьевую воду с помощью солнечной энергии приближает нас на один шаг к устойчивому решению, которое может облегчить проблемы нехватки воды во всем мире.

источник:

Труды Национальной академии наук