Обнаружен новый смартфон Honor X50i+: уникальный дизайн и впечатляющие характеристики

В захватывающем повороте событий просочившийся плакат на Weibo пролил свет на предстоящий смартфон Honor X50i +. Хотя официального подтверждения от бренда пока нет, просочившееся изображение раскрывает некоторые интригующие подробности о дизайне и характеристиках устройства.

Что касается дизайна, Honor X50i+ демонстрирует характерный модуль задней камеры, в котором расположены две камеры и светодиодная вспышка. Края телефона плоские, и ожидается, что он будет доступен в потрясающих вариантах синего и розового цвета. К сожалению, на просочившемся постере не видна лицевая сторона устройства, поэтому нам интересно, будет ли у него экран с дырочкой или каплевидным вырезом. Кроме того, устройство, похоже, оснащено боковым сканером отпечатков пальцев для удобной разблокировки.

Переходя к слухам о характеристиках, считается, что Honor X50i+ соответствует ранее сертифицированному устройству с номером модели LLY-AN00. Согласно списку TENAA, смартфон, скорее всего, будет оснащен большим 6.7-дюймовым ЖК-дисплеем FHD+ с разрешением 2412 x 1080 пикселей и потенциально высокой частотой обновления. В основе X50i+ будет неопределенный чип с частотой 2.4 ГГц, обеспечивающий бесперебойную работу и возможность подключения 5G.

Кроме того, ожидается, что Honor X50i+ предложит несколько вариантов оперативной памяти от 6 ГБ до огромных 16 ГБ, а также различные объемы памяти от 128 ГБ до 1 ТБ. Стоит отметить, что устройство не будет поддерживать расширение внешней памяти.

Любители фотоаппаратов будут рады узнать, что Honor X50i+ может похвастаться впечатляющей камерой. По слухам, передняя камера будет 8-мегапиксельной, а задняя, ​​как ожидается, будет включать колоссальную 108-мегапиксельную основную камеру и 2-мегапиксельную дополнительную камеру.

Примечательно, что Honor X50i+ уже доступен для предварительных заказов в Китае и, по слухам, его официальный дебют состоится 10 ноября, что совпадет с китайским торговым фестивалем Double Eleven (11 ноября). Мы с нетерпением ждем более официальных подробностей и возможности лично испытать этот ожидаемый смартфон.

Часто задаваемые вопросы

1. Смартфон Honor X50i+ официально подтвержден?

На данный момент официального подтверждения от Honor относительно существования или выпуска смартфона Honor X50i+ нет. Однако просочившийся плакат на Weibo предполагает его скорый запуск.

2. В чем уникальность дизайна Honor X50i+?

На просочившемся плакате изображен характерный модуль задней камеры Honor X50i+, в котором размещены две камеры и светодиодная вспышка. Ожидается, что телефон будет иметь плоские края и будет доступен в синем и розовом цветах.

3. Каковы предполагаемые характеристики Honor X50i+?

По слухам, характеристики Honor X50i+ включают 6.7-дюймовый ЖК-дисплей FHD+, неуказанный процессор с частотой 2.4 ГГц и возможностью подключения 5G, несколько вариантов оперативной памяти от 6 ГБ до 16 ГБ и емкость хранилища от 128 ГБ до 1 ТБ. Ожидается, что телефон также будет оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой и задней камерой, состоящей из 108-мегапиксельной основной камеры и 2-мегапиксельной дополнительной камеры.

4. Когда можно ожидать официального запуска Honor X50i+?

По слухам, официальный запуск Honor X50i+ состоится 10 ноября, что совпадет с китайским торговым фестивалем Double Eleven. Однако желательно дождаться официального подтверждения от бренда.