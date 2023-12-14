Honor объявляет о сотрудничестве с Porsche Design для нового смартфона

Недавно компания Honor объявила о захватывающем сотрудничестве с Porsche Design, результатом которого станет предстоящий выпуск нового смартфона в рамках серии Honor Magic 6. Целью этого партнерства является объединение инновационных технологий Honor с вечной философией дизайна Porsche. Суть этого сотрудничества можно выразить в лозунге «Рожденные для пионеров».

Первоначальный ажиотаж вокруг этого совместного предприятия еще больше усилился благодаря рекламному плакату с изображением профессора Ф. А. Порше, первого дизайнера культового Porsche 911. Этот плакат подчеркивал стремление стать следующей классикой и отдавал дань уважения богатому дизайнерскому наследию Porsche.

Интересно, что это не первое вторжение Хонор на территорию Porsche Design. Президент Honor Чжао Мин намекнул на необходимость разработки специальной версии, возможно, получившей название Magic6 Porsche edition. Официальное объявление теперь подтверждает эти предположения и готовит почву для создания высококлассного смартфона, который призван составить конкуренцию выдающейся основной серии Huawei.

Продолжающееся сотрудничество между Huawei и Porsche Design, особенно заметное в RS Porsche Design серии Mate 9, породило большие надежды на будущую модель Honor Porsche Design. Благодаря тому, что Huawei переходит на собственный бренд «Выдающиеся мастера», у Honor теперь есть возможность проявить себя и создать новую главу в этом совместном путешествии.

Энтузиасты могут рассчитывать на серию Honor Magic 6, уделив особое внимание дизайну Magic 6 Porsche Design. Ожидается, что этот смартфон предложит органичное сочетание передовых технологий и изысканной эстетики. Honor Magic 3, уже имеющий сертификацию 6C, подтверждающую поддержку спутниковой связи, готов оказать значительное влияние на конкурентный рынок смартфонов. Это устройство приглашает пользователей отправиться в будущее, воплощая дух первопроходцев.

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Первоначальный источник: [Сотрудничество с Porsche Design](https://sparrowsnews.com/honor-collaboration-with-porsche-design/)