Мужчина выстрелил в злоумышленника во время стычки возле Hollywood Bowl

Резюме: По данным властей, мужчина был застрелен своим соседом после того, как ворвался в соседский дом недалеко от стадиона «Голливуд Боул». Инцидент произошел из-за того, что у соседа, как сообщается, был психический приступ, и ранее он повредил машину. Владелец дома забрал огнестрельное оружие и застрелил злоумышленника после того, как он отказался уйти. Злоумышленник был доставлен в больницу с неопасными для жизни травмами. Существует неуверенность в том, будут ли домовладельцу предъявлены обвинения, и полиция расследует, была ли стрельба актом самообороны.

Неразрешенная конфронтация вспыхнула из-за стрельбы возле Hollywood Bowl

Напряженная ситуация развернулась возле знаменитого стадиона «Голливуд Боул», когда мужчина застрелил злоумышленника, ворвавшегося в его дом. В сообщениях указывается, что инцидент произошел после того, как злоумышленник, у которого, по всей видимости, был психический приступ, нанес ущерб припаркованному неподалеку Porsche. Владелец дома обратился к злоумышленнику и попросил его уйти, но когда злоумышленник отказался, домовладелец применил огнестрельное оружие.

В районе царил хаос, а эхо выстрелов разносилось по всей территории. Свидетели сообщили, что злоумышленник, личность которого остается неопознанной, проявлял признаки беспокойства и утверждал, что он божество, неоднократно выкрикивая: «Я — Бог!»

Власти быстро отреагировали на место происшествия после получения сигнала бедствия о нападении с применением смертоносного оружия. Впоследствии злоумышленник был доставлен в больницу с ранениями, которые были признаны неопасными для жизни.

Стив Костелло, гость, приехавший из Лас-Вегаса, пролил некоторый свет на ситуацию. Костелло сообщил, что злоумышленник был известен ему как «Алекс» и недавно потерял отца. Эта трагедия, казалось бы, вызвала эмоциональное потрясение, побудившее Алекса продать свое имущество и машину.

Анонимные соседи сообщили, что злоумышленник страдает психическим заболеванием и злоупотреблением психоактивными веществами. Они выразили обеспокоенность по поводу его нестабильного психического состояния и подчеркнули необходимость профессиональной помощи.

Полицейское расследование стрельбы продолжается, и детективы работают над выяснением, можно ли квалифицировать действия домовладельца как акты самообороны. На данном этапе неясно, будут ли домовладельцу предъявлены какие-либо обвинения, связанные с инцидентом.