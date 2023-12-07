Появляются неожиданные тенденции в продажах и ценах на существующее жилье

Резюме: Последние данные о продажах и ценах на существующее жилье показывают удивительные тенденции в различных городах США. В то время как в некоторых регионах наблюдается значительный рост как количества, так и цен, в других наблюдается снижение. В этой статье освещаются некоторые из наиболее известных городов и различные тенденции на их рынках жилья.

1. Толедо, Огайо. Толедо возглавляет список с впечатляющим 14-процентным увеличением продаж вторичного жилья по сравнению с прошлым годом. Кроме того, средняя цена продажи выросла на 8.3%, превысив средний показатель за 2017–2019 годы на 43.4%.

2. Окснард-Таузенд-Оукс-Вентура, Калифорния. Несмотря на падение количества продаж существующего жилья на 35.1% по сравнению со средним показателем за последние три года, в Окснард-Таузенд-Оукс-Вентура наблюдается удивительный рост средней продажной цены на 18% по сравнению с прошлым годом. -год.

3. Рочестер, штат Нью-Йорк: Хотя продажи существующих домов снизились на 20.6%, средняя цена продажи в Рочестере выросла на 10.4%, что привело к существенному увеличению на 66.5% по сравнению со средним показателем за 2017-2019 годы.

4. Сан-Диего-Чула-Виста-Карлсбад, Калифорния. На фоне снижения количества продаж существующего жилья и средней цены продажи в Сан-Диего по-прежнему наблюдается рост продаж на 11% в годовом исчислении и рост цен на 5.4% по сравнению с предыдущим годом. В среднем за 2017-2019 гг.

5. Риверсайд-Сан-Бернардино-Онтарио, Калифорния. Несмотря на снижение продаж существующего жилья на 25.2%, средняя цена продажи в районе Риверсайд-Сан-Бернардино-Онтарио демонстрирует скромный рост на 2%, что приводит к увеличению на 53.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. в среднем за три года.

Эти удивительные тенденции в различных городах подчеркивают разнообразный характер рынка жилья и открывают уникальные возможности как для покупателей, так и для продавцов. Понимание этих локальных тенденций имеет решающее значение для принятия обоснованных решений на рынке недвижимости. Независимо от того, переживает ли город рост или упадок, важно быть в курсе постоянно меняющейся ситуации в сфере продаж и цен на жилье.