Holophonix расширяет услуги для поддержки проектов с иммерсивным звуком

Holophonix, ведущий разработчик технологий, расширяет свои услуги, включив в них аренду оборудования, техническую поддержку и услуги по производству для проектов иммерсивного звука. Президент и основатель компании Гаэтан Бик считает, что поддержка артистов, брендов и культурных учреждений в улучшении их звукового измерения является естественным продолжением их первоначальной деятельности.

Благодаря обширному ассортименту, включающему более сотни динамиков, контроллеры усилителей Powersoft и процессоры Holophonix, Holophonix хорошо оснащена для предоставления иммерсивных аудиосистем для различных проектов. Это оборудование теперь доступно для аренды с соответствующими техническими или производственными услугами или без них.

Помимо предложения собственного оборудования, Holophonix стремится сотрудничать с историческими и известными поставщиками технических услуг. Используя свои навыки, ноу-хау и продукты, Holophonix может помочь в реализации сложных проектов по созданию иммерсивного звука.

Это расширение услуг происходит потому, что Holophonix уже зарекомендовала себя как надежный партнер в области пространственной локализации звука. В течение последних трех лет компания поддерживала Авиньонский фестиваль, развертывая систему пространственной обработки звука во Дворе почета Папского дворца.

Переход к аренде оборудования, технической поддержке и производственным услугам демонстрирует стремление Holophonix удовлетворить растущий спрос на иммерсивный звук. Поскольку технологии продолжают развиваться, а аудитория ищет более захватывающий и увлекательный контент, Holophonix имеет хорошие возможности для предоставления необходимых инструментов и опыта для успешных проектов.

Благодаря своим расширенным услугам Holophonix стремится не только улучшить звуковое измерение художественных проектов, но и внести свой вклад в общий успех и влияние этих проектов. Поддерживая артистов, бренды и культурные учреждения, Holophonix помогает формировать будущее иммерсивного звука.