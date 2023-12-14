Обновите свою домашнюю аудиосистему с помощью саундбара Sonos Arc со скидкой

Хотите улучшить качество домашнего звука? Не ищите ничего, кроме саундбара Sonos Arc. Sonos, известная своими высококачественными динамиками, в настоящее время предлагает отремонтированную звуковую панель Sonos Arc SL по сниженной цене в 509.00 долларов США. Это значительная экономия в 170 долларов по сравнению с обычной розничной ценой.

Саундбар Sonos Arc считается одним из лучших саундбаров на рынке, и не зря. Его длина 45 дюймов позволяет разместить одиннадцать тщательно спроектированных внутренних динамиков, включая два выделенных верхних канала, что обеспечивает исключительное качество звука. Благодаря совместимости с Dolby Atmos эта звуковая панель создает захватывающий звук, заставляя вас почувствовать себя частью происходящего.

Одной из выдающихся особенностей звуковой панели Sonos Arc является ее модульность. Его можно подключить по беспроводной сети к другим колонкам и сабвуферам Sonos, что позволит вам легко расширить вашу звуковую систему и распространить звук по всему дому. Кроме того, он имеет удобные функции, такие как датчик внешней освещенности, HDMI eARC, емкостное сенсорное управление и возможность подключения к Wi-Fi.

«SL» в Sonos Arc SL означает «тишина», указывая на то, что эта версия не оснащена микрофоном. Это можно рассматривать как преимущество для тех, кто беспокоится о конфиденциальности, поскольку это означает, что звуковая панель несовместима с голосовыми помощниками, такими как Google Assistant или Alexa.

Восстановленные продукты Sonos проходят тщательное тестирование и поставляются со всеми необходимыми аксессуарами, руководствами и документацией. Они также упакованы в первозданном состоянии. Кроме того, Sonos предлагает 1-летнюю гарантию на свои отремонтированные продукты, что дает вам уверенность при покупке.

Обновите свою домашнюю аудиосистему с помощью звуковой панели Sonos Arc и наслаждайтесь высококачественным звуком, заполняющим всю комнату. Не упустите это предложение со скидкой от Sonos и улучшите качество звука уже сегодня.