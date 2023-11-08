Новая игра о Джеймсе Бонде использует скрытный подход к шпионскому жанру

IO Interactive, создатели знаменитой серии Hitman, усердно работают над новой игрой о Джеймсе Бонде. Однако получить права на культовую шпионскую франшизу оказалось непростой задачей, поскольку студии пришлось убедить Eon Productions, владельцев «Бонда», в том, что они не создают еще один остросюжетный шутер от первого лица (FPS).

В интервью журналу Edge генеральный директор IO Interactive Хакан Абрак и совладелец Кристиан Эльвердам обсудили свое видение предстоящей игры об агенте 007. Они сообщили, что Eon Productions изначально проявила нежелание выпускать еще один «ориентированный на действия» выпуск шутера от первого лица, поскольку их не устраивало направление предыдущих игр о Бонде.

Чтобы привлечь на свою сторону владельцев Бондов, IO Interactive представила уникальную презентацию, ориентированную на путешествующий по всему миру шпионский опыт, ориентированный на скрытность. Студия подчеркнула важность стратегического игрового процесса, в котором игроки должны перемещаться по локациям, не нанося ненужного ущерба и не прибегая к чрезмерному насилию.

Вместо бесконечных перестрелок и шквалов оружия игра Bond от IO Interactive будет черпать вдохновение из серии Hitman, где скрытность имеет первостепенное значение, а насилие — последнее средство. Этот подход обещает более сложное и реалистичное представление известного агента.

По словам Элвердама, Eon Productions признала и оценила сложность концепции агентского фэнтези IO Interactive, в конечном итоге предоставив им зеленый свет для продолжения разработки своего проекта о Бонде. Поклонники с нетерпением ждут подробностей об этой новой шпионской игре, основанной на стелсе, которая потенциально может вдохнуть новую жизнь в франшизу видеоигр о Джеймсе Бонде.

Источник: журнал Edge через GamesRadar.

FAQ

Какую новую игру о Джеймсе Бонде разрабатывает IO Interactive?

Новая игра о Джеймсе Бонде, разрабатываемая IO Interactive, представляет собой шпионскую игру, ориентированную на стелс, целью которой является обеспечение более сложного и стратегического игрового процесса по сравнению с динамичными шутерами от первого лица прошлого.

Почему потребовалось убедить, чтобы получить права на франшизу Бонда?

Eon Productions, владельцы франшизы о Бонде, изначально не были заинтересованы в еще одном «ориентированном на действия» шутере от первого лица из-за своей неудовлетворенности предыдущими играми о Бонде. Чтобы привлечь их внимание, IO Interactive пришлось предложить уникальную концепцию, основанную на скрытности и стратегическом игровом процессе.

Чем отличается подход IO Interactive к игре о Бонде?

Подход IO Interactive фокусируется на путешествующем по миру шпионском опыте, ориентированном на скрытность, где игроки должны перемещаться по локациям, не нанося ненужного ущерба и не прибегая к насилию, если это не абсолютно необходимо. Игра черпает вдохновение из серии Hitman от IO Interactive, подчеркивая важность скрытности и принятия стратегических решений.

Когда будет раскрыта дополнительная информация о Проекте 007?

Конкретные подробности о «Проекте 007», рабочем названии новой игры о Бонде, не разглашаются. Поклонники с нетерпением ждут дальнейших объявлений от IO Interactive относительно выпуска игры и особенностей игрового процесса.