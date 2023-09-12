Представляем новый 100-дюймовый 4K-телевизор Hisense: взгляд в будущее домашних развлечений

Hisense USA недавно продемонстрировала свою последнюю инновацию на выставке CEDIA Expo 2023 — революционный 100-дюймовый телевизор 4K, который должен произвести революцию в индустрии домашних развлечений. Дуг Керн, директор по групповому маркетингу Hisense USA, провел эксклюзивную экскурсию по исключительным функциям телевизора Марку Хеннингеру из S&V.

Звездой шоу, несомненно, является игровая панель телевизора с частотой 144 Гц. Эта впечатляющая функция гарантирует плавный и плавный игровой процесс, обеспечивая геймерам непревзойденное погружение. Для дальнейшего улучшения изображения в телевизоре используется технология мини-светодиодной подсветки с более чем 1,600 зонами локального затемнения и максимальной яркостью 1500 нит. Это обеспечивает невероятную контрастность и яркие цвета, оживляя фильмы, телешоу и игры, как никогда раньше.

Хотя «эталонная» цена на это 100-дюймовое чудо установлена ​​на уровне 10,000 XNUMX долларов, Керн намекнул, что фактическая цена на момент запуска будет менее пятизначной, что сделает его более доступным для потребителей. Такое позиционирование усиливает стремление Hisense предоставлять передовые технологии по доступной цене.

Ожидание, окружающее этот впечатляющий телевизор, ощутимо, поскольку оно обещает изменить наше представление о развлечениях, не выходя из дома. Размер дисплея 100 дюймов создает поистине захватывающее впечатление от просмотра, перенося зрителей в самый центр событий. Независимо от того, смотрите ли вы последние фильмы-блокбастеры или болеете за любимую спортивную команду, этот телевизор подарит непревзойденный визуальный праздник.

Благодаря развитию технологий будущее домашних развлечений, несомненно, светлое. Новый 100-дюймовый 4K-телевизор Hisense представляет собой важную веху в отрасли, демонстрируя возможности того, чего можно достичь. Вскоре у потребителей появится возможность перенести ощущение кино прямо в свою гостиную с помощью этого замечательного телевизора.

источники:

– S&V – [вставьте сюда информацию об исходной статье без URL-адресов]

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