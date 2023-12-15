Porsche Design представляет новый элегантный вариант Honor Magic 6

В рамках захватывающего партнерства Porsche Design и Honor объединились, чтобы создать потрясающий новый вариант смартфона Honor Magic 6. Последние утечки информации о дизайне демонстрируют элегантное и стильное устройство, которое обязательно произведет впечатление.

Версия Honor Magic 6 от Porsche Design отличается яркой двухцветной кожаной отделкой на задней панели с переплетением красного и черного цветов чуть ниже островка камеры. Тройная камера расположена горизонтально, а логотипы Honor и Porsche Design заметно расположены в нижней черной части задней панели.

Однако внимание привлекает Honor Magic 6 Pro от Porsche Design. На рендерах показано жемчужно-белое устройство с роскошным акцентом на круглом острове камеры, напоминающим акселерометр спортивного автомобиля. Круг украшен красными отметинами на правой стороне, что добавляет ему привлекательности. Камеры в этом варианте уникально расположены в необычном треугольном расположении, сразу привлекая внимание.

Хотя подробностей о технических характеристиках версий Porsche Design мало, ходят слухи, что Honor Magic 6 Pro будет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3. Ожидается также, что он будет оснащен 2K OLED-дисплеем с вырезом в форме таблетки для двойной фронтальной камеры, Magic OS 8.0 на базе Android 14 и функцией уведомлений Smart Island.

Это сотрудничество между Porsche Design и Honor — не первый раз, когда Porsche Design выходит на рынок мобильных телефонов. В прошлом они сотрудничали с Huawei для создания эксклюзивных версий популярных смартфонов, таких как Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 30 RS и Huawei Mate 10 Pro.

В целом, новая версия Honor Magic 6 от Porsche Design обещает стать потрясающим визуально и технологически продвинутым устройством, которое наверняка привлечет внимание. Поклонники Porsche Design и Honor могут рассчитывать на идеальное сочетание стиля и производительности в новейшем смартфоне.