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Потребители, ставшие жертвами мошеннических предложений по кредитным картам, теперь имеют право на компенсацию

ByГабриэль Бота

Декабрь 14, 2023
Потребители, ставшие жертвами мошеннических предложений по кредитным картам, теперь имеют право на компенсацию

Федеральные регулирующие органы объявили, что потребители, которые были введены в заблуждение предварительно одобренными предложениями по кредитным картам от Credit Karma, теперь могут подать иск на получение своей доли в компенсации в размере 3 миллионов долларов. Этот иск последовал за принудительным действием Федеральной торговой комиссии (FTC) против Credit Karma в 2022 году, когда утверждалось, что компания ложно проинформировала потребителей об их «предварительно одобренном» статусе или имела 90%-ную вероятность одобрения. Однако во многих случаях эти лица не отвечали необходимым требованиям.

Федеральная торговая комиссия заявила, что пострадавшие потребители, подавшие заявку на получение этих кредитных карт, не только столкнулись с жесткой проверкой своих кредитных отчетов, но и потенциально повредили свой кредитный рейтинг, если им было отказано. В результате агентство инициировало процесс рассмотрения претензий почти 500,000 XNUMX потребителей, которые могут иметь право на компенсацию.

Большинство пострадавших потребителей, а это примерно 497,425 4,000 человек, получат электронное письмо с подробным описанием процесса подачи претензий. Однако около XNUMX человек, у которых нет зарегистрированного адреса электронной почты, получат уведомление по почте. Чтобы подать иск, физические лица могут посетить сайт ftc.gov/CreditKarma. По всем вопросам они могут обращаться [электронная почта защищена] или по телефону (866) 848-0871.

Credit Karma выразила несогласие с обвинениями FTC и достигла мирового соглашения, чтобы положить конец этому вопросу. В организации уточнили, что она не является кредитором и не принимает решений о кредитовании. Вместо этого Credit Karma фокусируется на предоставлении финансовой информации своим 130 миллионам участников, включая вероятность одобрения различных финансовых продуктов.

Крайний срок подачи претензии — 4 марта 2024 г. Пострадавшим потребителям рекомендуется воспользоваться этой возможностью для получения компенсации и обеспечения защиты своих прав.

By Габриэль Бота