Потребители, ставшие жертвами мошеннических предложений по кредитным картам, теперь имеют право на компенсацию

Федеральные регулирующие органы объявили, что потребители, которые были введены в заблуждение предварительно одобренными предложениями по кредитным картам от Credit Karma, теперь могут подать иск на получение своей доли в компенсации в размере 3 миллионов долларов. Этот иск последовал за принудительным действием Федеральной торговой комиссии (FTC) против Credit Karma в 2022 году, когда утверждалось, что компания ложно проинформировала потребителей об их «предварительно одобренном» статусе или имела 90%-ную вероятность одобрения. Однако во многих случаях эти лица не отвечали необходимым требованиям.

Федеральная торговая комиссия заявила, что пострадавшие потребители, подавшие заявку на получение этих кредитных карт, не только столкнулись с жесткой проверкой своих кредитных отчетов, но и потенциально повредили свой кредитный рейтинг, если им было отказано. В результате агентство инициировало процесс рассмотрения претензий почти 500,000 XNUMX потребителей, которые могут иметь право на компенсацию.

Большинство пострадавших потребителей, а это примерно 497,425 4,000 человек, получат электронное письмо с подробным описанием процесса подачи претензий. Однако около XNUMX человек, у которых нет зарегистрированного адреса электронной почты, получат уведомление по почте. Чтобы подать иск, физические лица могут посетить сайт ftc.gov/CreditKarma. По всем вопросам они могут обращаться [электронная почта защищена] или по телефону (866) 848-0871.

Credit Karma выразила несогласие с обвинениями FTC и достигла мирового соглашения, чтобы положить конец этому вопросу. В организации уточнили, что она не является кредитором и не принимает решений о кредитовании. Вместо этого Credit Karma фокусируется на предоставлении финансовой информации своим 130 миллионам участников, включая вероятность одобрения различных финансовых продуктов.

Крайний срок подачи претензии — 4 марта 2024 г. Пострадавшим потребителям рекомендуется воспользоваться этой возможностью для получения компенсации и обеспечения защиты своих прав.