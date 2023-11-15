Новые функции и изменения в Android 14 QPR2 Beta 1: подробный обзор

Энтузиасты Android с нетерпением ждали выхода Android 14 QPR2, и, ко всеобщему удивлению, Google выпустила свою первую предварительную версию намного раньше, чем ожидалось. Пока преданные пользователи изучают бета-версию 1, давайте углубимся в новые интересные функции и изменения, которые были в нее внесены.

Начиная с пользовательского интерфейса, одним из заметных обновлений является измененный значок на панели задач. Теперь пользователи могут одним касанием получить удобный доступ к сетке приложений и функции поиска, которая появляется вверху. Это улучшение направлено на улучшение пользовательского опыта и эффективности навигации.

Что касается визуальных обновлений, в Android 14 QPR2 Beta 1 представлен более усовершенствованный слайдер громкости, включающий язык дизайна Material You. Этот изящный и современный слайдер органично вписывается в общий дизайн, предоставляя пользователям расширенные возможности управления звуком.

Кроме того, Google устранил несколько проблем, которые присутствовали в предыдущей версии QPR1. Исправлен сбой менеджера пакетов при установке определенных приложений, что обеспечивает более плавный процесс установки. Пользователи также могут рассчитывать на улучшенную функциональность при отправке отзывов через приложение Android Beta Feedback, поскольку исправлена ​​ошибка, которая иногда препятствовала отправке отзывов. Кроме того, проблема, которая препятствовала подключению устройств к доступным сетям 5G, была успешно решена.

Несмотря на то, что в этой бета-версии есть интересные новые функции, важно знать об известных проблемах. Некоторые приложения, использующие элемент метаданных нетрадиционным образом, могут столкнуться с проблемами при установке. Пользователи также могут столкнуться с отсутствием тактильной обратной связи при разблокировке устройства с помощью отпечатка пальца. На устройствах Pixel Fold случайный сбой может привести к тому, что внутренний дисплей не включится после разворачивания устройства. Кроме того, виджет «Краткий обзор помощника» может периодически отображать информацию о погоде для неправильного местоположения.

Выпуская Android 14 QPR2 Beta 1, Google продолжает совершенствовать и улучшать возможности Android. Пользователи могут рассчитывать на более интуитивно понятный интерфейс, улучшенную функциональность и множество новых интересных функций. Обязательно следите за обновлениями по мере развития.

FAQ

1. Когда выйдет Android 14 QPR2?

Точная дата выхода стабильной версии Android 14 QPR2 пока не объявлена. Однако наличие бета-версии предполагает, что стабильная версия может появиться в ближайшем будущем.

2. Могу ли я установить Android 14 QPR2 Beta 1 на свое устройство?

Android 14 QPR2 Beta 1 в настоящее время совместим с Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet и Pixel Fold. Если у вас есть одно из этих устройств, вы можете следовать пошаговому руководству по установке бета-версии.

3. Какие проблемы решены в Android 14 QPR2 Beta 1?

Некоторые из решенных проблем включают исправление сбоя диспетчера пакетов во время установки приложения, устранение ошибки, которая препятствовала отправке отзывов, а также решение проблемы, связанной с тем, что устройства не подключаются к сетям 5G, когда они доступны.

4. Каковы известные проблемы в Android 14 QPR2 Beta 1?

Известные проблемы в этой бета-версии включают проблемы с установкой приложений, которые используют элемент метаданных нетрадиционным образом, отсутствие тактильной обратной связи при разблокировке устройства с помощью отпечатка пальца, внутренний дисплей не включается после раскладывания устройств Pixel Fold и случайную неверную информацию о погоде. отображается виджетом «Краткий обзор помощника».

источники:

– Центральный Android. [Связь]