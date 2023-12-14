Топ-5 самых безопасных и рискованных стран для путешествий в 2024 году

Недавнее исследование, проведенное фирмой по оценке рисков International SOS, определило самые безопасные и опасные страны для путешественников в 2024 году. Рейтинги учитывают различные факторы, включая уровень безопасности, политическое насилие, социальные волнения и уровень преступности.

Лидером среди самых безопасных направлений является Исландия. Благодаря низкому уровню насильственных преступлений и отсутствию политического насилия или целенаправленного насилия в отношении иностранцев, Исландия считается чрезвычайно безопасной страной для путешественников. Следом за ними следуют Люксембург, Норвегия, Швейцария и Дания, получившие престижный титул самых безопасных стран в мире.

На другом конце спектра Южный Судан возглавит список самых опасных мест для путешествий в 2024 году. Отсутствие государственного контроля и минимальное обеспечение правопорядка по всей стране привели к чрезвычайному риску безопасности. Серьезную угрозу представляют жестокие нападения вооруженных группировок на путешественников и международных представителей. Афганистан, Сирия, Ливия и Сомали также входят в список самых опасных стран из-за продолжающейся политической нестабильности и высокого уровня насилия.

Важным событием стало то, что в Карте рисков путешествий 2024 года изменение климата стало фактором оценки безопасности путешествий. Фирма по оценке рисков сообщила об увеличении количества предупреждений, связанных с климатом, объяснив это повышением глобальной температуры, которая представляет угрозу для здоровья во всем мире. Экстремальные жары, такие как волны тепла, становятся все более частыми и могут иметь негативные последствия как для физического, так и для психического здоровья.

Доктор Ирен Лай, глобальный медицинский директор International SOS, подчеркнула важность адаптации к изменению климата и защиты здоровья. Предприятиям настоятельно рекомендуется разработать планы по смягчению последствий повышения температуры и одновременно постараться обратить эту тенденцию вспять.

В заключение путешественникам, ищущим безопасное путешествие в 2024 году, следует рассмотреть такие направления, как Исландия, Люксембург, Норвегия, Швейцария и Дания. Однако рекомендуется соблюдать осторожность при поездках в Южный Судан, Афганистан, Сирию, Ливию и Сомали из-за рисков безопасности, связанных с этими странами.