Новый веганский ресторан в Атланте меняет кубинскую и мексиканскую кухню

В городе, известном своей оживленной гастрономической жизнью, в Атланте есть новый выдающийся ресторан, который производит фурор своим уникальным подходом к веганской кухне. La Semilla, победитель премии Eater Atlanta 2023 года в номинации «Лучший новый ресторан Атланты», меняет правила игры, предлагая мясные кубинские и мексиканские блюда на растительной основе.

Владельцы София Марчезе и Рид Трапани не новички в ресторанной индустрии: они начали свой путь пять лет назад со своего веганского всплывающего окна Happy Seed. La Semilla — это следующая глава в их кулинарных приключениях, расширяющая меню и миссию своего всплывающего окна, чтобы прославить кубинские кулинарные традиции и семейные связи с помощью еды, полностью свободной от животных белков.

Вдохновленный кубинской бабушкой Маркезе и их путешествиями по Центральной и Южной Америке, Трапани успешно превратил классические кубинские и мексиканские блюда в веганские версии, которые могут конкурировать со своими мясными аналогами. La Semilla предлагает меню, которое одновременно знакомо и новаторски: от эмпанадас ropa vieja из джекфрута до уютных крокетов де хамона на основе картофеля.

Одним из выдающихся блюд является гриб «Львиная грива» Bistec de Palomilla, веганский вариант традиционного кубинского стейка. Грибы имитируют текстуру и вкус мяса, обеспечивая сытную и вкусную альтернативу для веганов.

Приверженность La Semilla к аутентичности и вкусу проявляется в каждом блюде. Даже соус кесо, основной продукт латинской кухни, не содержит молочных продуктов, и его едят почти за каждым столом. Фритурас де калабаса, десерт, который лично одобрила бабушка Маркезе, представляет собой ностальгическое лакомство, с любовью воссозданное Трапани.

La Semilla с оживленной атмосферой, латиноамериканской музыкой и переполненным залом предлагает свежий взгляд на веганскую еду в Атланте. Это доказывает, что растительная кухня может быть такой же ароматной и захватывающей, как и традиционные блюда, привлекая самых разных посетителей, которые ищут уникальные и вкусные блюда.

В городе, который гордится своей кулинарией, Ла Семилья выделяется как первопроходец в мире веганской кухни. Это свидетельство креативности и новаторства ресторанного сообщества Атланты, а также свидетельство растущего спроса на растительные блюда без ущерба для вкуса.