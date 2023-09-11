Обновление PUBG Mobile 2.8: ждут захватывающие изменения и улучшения

Последняя версия PUBG Mobile, версия 2.8, призвана внести некоторые интересные изменения и улучшения в игровой процесс. Это обновление обещает разнообразить поля сражений для игроков по всему миру — от обновленного огнестрельного оружия до появления нового оружия ближнего боя.

Одной из ключевых особенностей обновления является капитальный ремонт некоторых видов огнестрельного оружия и навесного оборудования. Фамас получил новую 3D-модель и обновленные характеристики, что делает его грозным оружием, доступным исключительно в виде предмета, десантируемого с воздуха. Между тем, AUG больше не будет оружием десантирования, и игрокам придется искать его на карте. Эти изменения предлагают игрокам интригующий выбор между AUG и M416.

Представляем кинжал, новое оружие ближнего боя, доступное на всех картах. Его оснащение открывает новую анимацию захватов и атак, а также специальные возможности в тематических режимах. Кинжал наносит повышенный урон PvE-врагам, в том числе встречающимся в режиме Metro Royale.

Поклонникам ACE32 будет приятно узнать, что в обновлении их опыт обращения с этим огнестрельным оружием был улучшен. Горизонтальная отдача была уменьшена, а анимация стрельбы улучшена, в результате чего стрельба стала более плавной и стабильной.

Дебютирует насадка Tactical Gunpowder Tool, добавляющая глубины боевой стратегии. Болты, нанесенные порохом, теперь будут вызывать замедленный взрыв при ударе, предоставляя игрокам возможность творчески уничтожать своих врагов.

Общение жизненно важно в PUBG Mobile, и в обновлении представлена ​​функция умной голосовой маркировки. При включении система устно объявляет название отмеченного места, улучшая координацию команды. Информация о местонахождении также отправляется в виде текстового сообщения в чат, обеспечивая бесперебойную связь между членами отряда.

Что касается настройки, игроки теперь могут выбрать, чтобы спутники-наблюдатели были видимыми или скрытыми во время матчей. Эта опция позволяет игрокам адаптировать свой опыт к своим предпочтениям, будь то целенаправленный бой или интерактивное общение.

Со всеми этими захватывающими изменениями обновление PUBG Mobile 2.8 привносит на поля сражений новый азарт и инновационные функции. От обновленного огнестрельного оружия до появления кинжала и тактического порохового инструмента игроки могут рассчитывать на захватывающий и увлекательный игровой процесс. Итак, обновите игру, погрузитесь в новые возможности и отправляйтесь в захватывающие приключения в мире PUBG Mobile.

источники:

– «Примечания к обновлению 2.8 для PUBG Mobile: сброс AUG с воздуха и обновление Famas» на Sportskeeda News