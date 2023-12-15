Система Denon HEOS добавляет новые функции и превосходит Sonos

Стремясь составить конкуренцию Sonos, Denon HEOS представила ряд новых функций в своей многокомнатной беспроводной аудиосистеме. Обновление, доступное с 14 декабря, содержит долгожданные дополнения, такие как универсальный поиск и улучшенную навигацию.

Denon HEOS вместе со своей материнской компанией Masimo, в которую входят Marantz, Polk Audio, Definitive Technology и Bowers & Wilkins, обновили пользовательский интерфейс, сделав его более интуитивно понятным и современным. Благодаря постоянной области «Сейчас исполняется» в нижней части экрана и обновленному главному экрану Denon HEOS теперь обеспечивает мгновенный доступ к недавно воспроизведенным трекам, любимой музыке и предпочитаемым музыкальным сервисам.

Одной из выдающихся особенностей является введение универсального поиска, функции, ранее эксклюзивной для Sonos. Вместо того, чтобы выбирать конкретный музыкальный сервис перед поиском, пользователи теперь могут вводить условия поиска и получать совпадения от всех сервисов, подключенных к приложению HEOS.

Что касается совместимости динамиков, Denon HEOS теперь поддерживает до 64 устройств, что вдвое превышает возможности Sonos (32).

Эти обновления позиционируют Denon HEOS как сильного соперника Sonos, наконец-то предлагая пользователям функции, которые ранее были недоступны. Независимо от того, являетесь ли вы давним пользователем Denon HEOS или планируете окунуться в мир многокомнатных аудиосистем, последние улучшения обязательно улучшат ваши впечатления от прослушивания.

Обратите внимание, что эта статья содержит партнерские ссылки, и любые покупки, совершенные по этим ссылкам, могут привести к получению комиссий для Digital Trends и Yahoo Inc.