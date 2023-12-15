Буффало проводит общественное собрание по модернизации умной улицы и набережной

Буффало недавно провел общественное собрание, чтобы обсудить прогресс в модернизации умных улиц и изменениях доступности набережной. Встреча, организованная Агентством по обновлению городов Буффало и Управлением стратегического планирования, имела целью предоставить обновленную информацию о процессе проектирования обеих инициатив. Исполнительный директор Управления стратегического планирования города Брендан Мехаффи выделил два плана: план проектирования умных улиц для центрального делового района и план инфраструктуры набережной.

Хотя конкретных планов пока нет, ожидается, что отчеты по обоим проектам будут опубликованы к январю. Как указано в опубликованных документах, потенциальные улучшения, обсуждавшиеся на встрече, обширны. Одной из возможностей является синхронизация освещения в центре Буффало, что могло бы повысить транспортный поток и безопасность. Мехаффи пояснил, что это касается не только светофоров, но и уличных фонарей. Кроме того, умные уличные фонари могут собирать ценные данные о дорожном движении для анализа в централизованной системе.

Предлагаемые обновления выгодны не только жителям, но и туризму. Патрик Калер из Visit Buffalo Niagara похвалил Buffalo за шаги по модернизации своей инфраструктуры и назвал Индианаполис успешным примером улучшения мобильности.

Хотя стоимость модернизации остается неясной, первоначальные оценки предполагают значительные инвестиции в десятки миллионов долларов. Городу еще предстоит завершить проектирование, поэтому подробная смета расходов на данном этапе недоступна.

Чтобы узнать больше о планах по модернизации умных улиц и благоустройству набережной, вы можете получить дополнительную информацию в соответствующих документах.

В заключение, общественная встреча в Буффало пролила свет на прогресс, достигнутый в модернизации умных улиц и изменениях доступности набережной. Планы демонстрируют приверженность города внедрению интеллектуальных технологий и улучшению общего опыта как для жителей, так и для гостей.