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Sony прекращает поддержку Netflix для старых устройств

ByГабриэль Бота

Декабрь 15, 2023
Sony прекращает поддержку Netflix для старых устройств

Sony недавно объявила, что Netflix больше не будет совместим с ее смарт-телевизорами и интеллектуальными проигрывателями Blu-ray, выпущенными в период с 2011 по 2013 год. Причиной этого решения Sony называет «технические ограничения», хотя считается, что Netflix сделал это. призыв прекратить поддержку этих старых устройств. Это затронет модели серий HX, EX и W, а также S995, X9005 и около 35 проигрывателей Blu-ray.

Хотя точная дата отключения не была подтверждена, Netflix указал, что ожидается, что оно произойдет к концу февраля 2024 года. Этот шаг последовал за предыдущим решением Netflix прекратить поддержку старых телевизоров Samsung, Panasonic и Sony, а также в качестве портативной системы PlayStation TV и PlayStation Vita в октябре.

Для заядлых зрителей Netflix, которые хотят продолжать транслировать свои любимые шоу и фильмы, есть несколько вариантов. Если вы пользуетесь своим нынешним телевизором уже десять лет или больше, возможно, сейчас самое время подумать о его обновлении. Достижения в области панельных технологий и интеллектуальных функций, произошедшие за последние годы, делают новые модели достойными инвестициями. Чтобы помочь вам принять обоснованное решение, вы можете обратиться к нашему полному списку лучших телевизоров Sony при покупке обновления.

Однако, если вы предпочитаете максимально продлить срок службы вашего текущего телевизора и избежать хлопот с его заменой только для доступа к Netflix, вы можете выбрать медиа-стример. Два популярных варианта включают Google Chromecast с Google TV и Apple TV 4K (2022 г.). Эти устройства обеспечивают беспрепятственный доступ к различным потоковым сервисам, включая Netflix, с удобным интерфейсом.

В заключение, решение Sony прекратить поддержку Netflix для своих старых устройств подчеркивает быстрый прогресс в технологиях и необходимость адаптации к новым платформам. Независимо от того, решите ли вы обновить свой телевизор или инвестировать в медиастример, есть варианты, которые позволят вам продолжать наслаждаться обширной библиотекой контента Netflix.

By Габриэль Бота