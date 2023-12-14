Netflix добавляет трилогию GTA в свою библиотеку игр

Netflix значительно пополнил свой игровой раздел, приобретя три знаковые игры из серии Grand Theft Auto. Начиная с сегодняшнего дня подписчики Netflix получат доступ к GTA 3, Vice City и San Andreas в своей мобильной версии Definitive Edition. Этот шаг является частью плана Netflix по расширению своих игровых предложений и удовлетворению растущего спроса со стороны геймеров.

Раньше Rockstar предлагала эти игры ограниченному числу участников GTA+, а теперь Netflix сделал их доступными всем своим стандартным подписчикам без дополнительной оплаты. Это, несомненно, прекрасная возможность для фанатов вновь посетить эти классические игры и пережить ностальгию, связанную с Либерти-Сити, Вайс-Сити и Сан-Андреас.

Добавление этих игр — это не только удовольствие для существующих подписчиков Netflix, но и умный ход для привлечения новых пользователей на платформу. Включением очень популярной трилогии GTA Netflix демонстрирует свою приверженность обеспечению все более разнообразного игрового опыта.

Более того, это расширение — только начало для Netflix Games. Платформа планирует включить больше игровых игр, в том числе эксклюзивные, такие как Hades, которые должны выйти в 2024 году для iOS, и другие получившие признание критиков игры, такие как Death's Door и Katana Zero. Это постепенное расширение игровой библиотеки Netflix обещает блестящее будущее для энтузиастов игр на платформе.

Чтобы получить доступ к играм Netflix, пользователи могут просто войти в свою учетную запись Netflix через приложение Netflix, Apple App Store или Google Play Store. Им понадобится активная подписка Netflix и iPhone с iOS 16.0 или новее, а также чип A12 или смартфон Android.

Итак, являетесь ли вы поклонником атмосферы Майами из Vice City, сеттинга Нью-Йорка из GTA 3 или Лос-Анджелеса из Сан-Андреаса, это обновление от Netflix обязательно подарит часы развлечений и ностальгических моментов.