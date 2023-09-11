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По слухам, размер файла и продолжительность игрового процесса Grand Theft Auto VI вызывают беспокойство

ByРоберт Эндрю

сентябрь 11, 2023
По слухам, размер файла и продолжительность игрового процесса Grand Theft Auto VI вызывают беспокойство

Долгожданный выпуск Grand Theft Auto VI заставил фанатов с нетерпением ждать новостей и обновлений от Rockstar Games. Хотя игра все еще находится в разработке, отсутствие информации привело к постоянному потоку слухов и домыслов среди фанатов.

Один из недавних слухов, который привлек внимание, — это утверждение о том, что GTA VI будет иметь огромный размер файла — 750 ГБ, а продолжительность игрового процесса — около 400 часов. Это вызвало обеспокоенность у игроков, особенно у тех, у кого ограничено пространство для хранения данных на консоли.

По слухам, размер файла представляет собой серьезную проблему как для ПК, так и для консольных геймеров. Например, PS5 имеет внутренний жесткий диск SSD емкостью 825 ГБ, но после резервирования места для системных файлов у игроков остается только 667 ГБ. По слухам, размер файла GTA VI превышает это число более чем на 80 ГБ. Хотя Xbox Series X имеет немного большую емкость хранилища — 1 ТБ, ситуация по-прежнему сложная, особенно для модели Series S с жестким диском SSD емкостью 512 ГБ.

Чтобы решить эту потенциальную проблему с хранилищем, игрокам придется инвестировать в дополнительную внутреннюю память SSD для PS5 или карты расширения SSD для Xbox Series X|S.

Хотя эти слухи вызывают беспокойство среди игроков, важно относиться к ним с недоверием, пока они не подтвердятся. Кажется маловероятным, что Grand Theft Auto VI потребует такого огромного количества места для хранения. Тем не менее, он подчеркивает потенциальные проблемы, с которыми могут столкнуться игроки из-за увеличения размера файлов и ограниченных возможностей хранения.

Поскольку фанаты ждут выхода Grand Theft Auto VI, становится ясно, что объем памяти будет иметь значение для многих игроков. Независимо от того, подтвердятся ли слухи, есть надежда, что разработчики найдут способы оптимизировать размеры файлов без ущерба для качества или продолжительности игрового процесса.

источники:
– Новости GTA 6 (Твиттер)

By Роберт Эндрю

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