Спор Илона Маска о месте жительства подчеркивает битву за опеку с Граймс

Недавнее судебное иск Граймса, бывшего партнера технологического миллиардера Илона Маска, пролил свет на их продолжающуюся битву за опеку и поднял вопросы о месте жительства Маска в Техасе. Граймс утверждает, что в 2023 году Маск провел меньше половины своего времени в Техасе, куда он перенес штаб-квартиру Tesla в 2021 году.

Спор об опеке между Граймс (официальное имя Клэр Буше) и Маском сосредоточен вокруг того, какой штат — Техас или Калифорния — должен обладать юрисдикцией в отношении их дела об опеке. Граймс подает в суд на Маска в Калифорнии за физическую опеку над их тремя детьми, в то время как Маск подал иск в Техасе, требуя установления «родительско-детских» отношений с детьми.

Согласно юридическим документам Граймса, Маск по-прежнему проводит два-три дня в неделю в Калифорнии, что опровергает его утверждение о том, что Техас должен обладать юрисдикцией. Установив вид на жительство в Калифорнии, Граймс потенциально открывает возможность для более высоких выплат алиментов, поскольку в Калифорнии нет установленных ограничений на такие выплаты.

Споры о месте жительства в битвах за опеку часто зависят от того, где дети жили в течение предыдущих шести месяцев. Хотя Маск утверждает, что основное место жительства детей находится в Остине, штат Техас, Граймс утверждает, что она и двое детей живут в Калифорнии с конца 2022 года.

В документе подчеркивается частые поездки Маска между Техасом и Калифорнией: Граймс утверждает, что он провел в Остине только 126 дней из предыдущих 274 дней. Журналы полетов показывают, что частные самолеты Маска курсируют между двумя штатами несколько раз в неделю.

Переезд Маска в Техас, который предлагает преимущество отсутствия подоходного налога штата, получил широкую огласку. Он представился жителем Техаса и инвестировал в различные инициативы штата. Однако заявление Граймса вызывает вопросы о степени его проживания в Техасе и последствиях их битвы за опеку.

Исход этого спора об опеке остается неопределенным, поскольку он зависит от определения места основного проживания детей. И Маск, и Граймс пока не прокомментировали недавнее заявление.

Название: Спор Илона Маска о месте жительства подчеркивает битву за опеку с Граймс