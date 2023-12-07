Героическая собака номинирована на премию «Выбор щенков»

Отважный пес, отважно защитивший своих хозяев от стаи диких животных, теперь претендует на престижную награду. Каспер, житель Великих Пиренеев, несколько месяцев назад получил серьезные травмы, отбиваясь от группы койотов. После нескольких недель интенсивной ветеринарной помощи и тщательной реабилитации в своем доме в Декейтере он замечательно выздоровел.

По словам владельца Каспера Джона Виервилла, трехлетний щенок сейчас чувствует себя хорошо. «Он чувствует себя невероятно хорошо. Его раны полностью зажили, и ему очень нравится находиться рядом с другими животными и обеспечивать их безопасность», — прокомментировал Виервилле.

В знак признания его храбрости и стойкости Каспер был номинирован на премию «Выбор щенков» Американской федерацией фермерских бюро. Эта престижная награда, определяемая всенародным голосованием, также сопровождается денежной премией в размере 1,000 долларов США. Хотя Виервилл считает, что в конкурсе участвует много других достойных собак, он выразил благодарность за номинацию Каспера.

Представители широкой общественности могут выразить свою поддержку, отдав свои голоса за Каспера по предоставленной ссылке. Съезд Американского фермерского бюро объявит победителя премии «Выбор щенков», а также тех, кто займет второе место, в январе.

Замечательное путешествие Каспера покорило сердца многих, служа напоминанием о невероятной связи между людьми и их верными товарищами. Эта история является свидетельством мужества и стойкости животных перед лицом невзгод.

Ожидая окончательного результата, давайте отпразднуем победу Каспера над трагедией и признаем самоотверженные акты героизма, совершенные нашими четвероногими друзьями в наших сообществах.