Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition выходит на Netflix

Netflix только что выпустил долгожданную игру Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. В эту коллекцию входят три знаковые криминальные игры: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas. Эти игры, обновленные для нового поколения игроков, теперь доступны для игры на вашем телефоне или планшете с помощью приложения Netflix.

Каждая игра предлагает уникальный и разнообразный открытый мир, где игроки могут погрузиться в захватывающие истории, выполнять побочные миссии или просто исследовать обширную игровую среду. Свобода делать все, что хочешь, лежит в основе этих криминальных эпосов.

В Grand Theft Auto III, действие которого происходит в Либерти-Сити, игроки берут на себя роль Клода, молчаливого главного героя, жаждущего отомстить своей бывшей девушке и картелю, которым она сейчас руководит. Эта игра с мрачным комедийным сюжетом и широким спектром банд, которым предстоит противостоять, определила игровой процесс с открытым миром в 2001 году.

Grand Theft Auto: Vice City переносит игроков в 80-е годы в Вайс-Сити, где они играют за гангстера Томми Версетти. Томми, которого озвучивает Рэй Лиотта, должен подняться на вершину преступного мира и вернуть украденные товары после того, как сделка с наркотиками пошла не так.

Наконец, в Grand Theft Auto: San Andreas игроки берут на себя роль Карла «CJ» Джонсона, который возвращается в свой старый район после похорон своей матери. СиДжей должен очистить свое имя и защитить свою семью от коррумпированных полицейских. Ice-T и Сэмюэл Л. Джексон озвучивают это захватывающее приключение.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition на Netflix обеспечивает такой же захватывающий опыт, как и оригинальные игры, но с дополнительными обновлениями для современных консолей. Сохранены и культовые саундтреки, полюбившиеся фанатам.

И так, чего же ты ждешь? Присоединяйтесь к Клоду, Томми и Си-Джею в их эпических путешествиях и испытайте волнение трилогии Grand Theft Auto на Netflix прямо сейчас. Нажмите на ссылку ниже, чтобы начать играть:

— Гранд Крафт Авто III

— Grand Theft Auto: Вайс-Сити

— Grand Theft Auto: Сан-Андреас