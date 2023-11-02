Языковая модель искусственного интеллекта ChatGPT привлекла значительное внимание благодаря своей способности участвовать в разговорах, которые звучат удивительно по-человечески. Однако два исследователя из Калифорнийского университета в Сан-Диего определили, что, хотя ChatGPT и близок к прохождению теста Тьюринга, в конечном итоге он не дотягивает.

В исследовании под названием «Проходит ли GPT-4 тест Тьюринга?» опубликованный на сервере препринтов arXiv, Кэмерон Джонс и Бенджамин Берген исследовали эффективность ChatGPT в создании разговоров, которые могут обмануть участников, заставив их думать, что они разговаривают с человеком. Они проводили «игры», в которых участники взаимодействовали либо с человеком, либо с моделью GPT, и их просили определить, с кем из них они общаются.

Результаты показали, что GPT-4 успешно обманывал участников в 41% случаев, в то время как предыдущая версия, GPT-3.5, обеспечивала уровень обмана лишь от 5% до 14%. Интересно, что участникам-людям удалось убедить других в своей человечности всего в 63% испытаний.

Джонс и Берген пришли к выводу, что ChatGPT не проходит тест Тьюринга, указывая на то, что у него все еще есть ограничения в генерации результатов, неотличимых от ответов человека. Тем не менее, они подчеркнули сохраняющуюся актуальность теста Тьюринга как основы для оценки эффективности машинного диалога и понимания человеческих стратегий по адаптации к устройствам искусственного интеллекта.

Исследователи также подчеркнули потенциальные последствия того, что модели ИИ убедительно выдают себя за людей. При показателе успеха в 41% обман с помощью моделей ИИ может иметь значительные социальные и экономические последствия, особенно в тех случаях, когда пользователи менее осведомлены о том, что они могут взаимодействовать с машиной.

Кроме того, исследование выявило факторы, которые участники учитывали при определении того, взаимодействуют ли они с людьми или машинами. Формальность, неформальность, многословность, грамматика, пунктуация и общие ответы сыграли важную роль в идентификации разговоров, созданных ИИ.

Поскольку модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, продолжают развиваться и становиться более гибкими, исследователи подчеркнули необходимость отслеживать их развитие и разрабатывать стратегии по предотвращению обмана.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое тест Тьюринга?

Тест Тьюринга, предложенный математиком Аланом Тьюрингом, является мерой способности машины проявлять разумное поведение, неотличимое от поведения человека.

Как исследователи оценили производительность ChatGPT?

Исследователи провели «игры», в которых участники взаимодействовали либо с человеком, либо с ChatGPT, и должны были определить, с кем из них они разговаривают.

Какого успеха добился ChatGPT в обмане участников?

ChatGPT (GPT-4) успешно обманывал участников в 41% случаев, в то время как предыдущая версия, GPT-3.5, обеспечивала уровень обмана от 5% до 14%.

Каковы потенциальные последствия того, что модели ИИ выдают себя за людей?

Если модели ИИ будут убедительно выдавать себя за людей, это может иметь широкомасштабные социальные и экономические последствия, потенциально ведущие к обману и размытию взаимодействия человека и машины.

Какие факторы участники учитывали при определении разговоров, созданных ИИ?

Участники обращали внимание на такие факторы, как формальность, неформальность, многословность, грамматика, пунктуация и общие ответы, чтобы определить, общались ли они с людьми или машинами.

(Источник: arXiv)