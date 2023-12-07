Назначена новая целевая группа для реализации программы льгот по налогу на недвижимость Stay NJ в Нью-Джерси

Была назначена целевая группа для реализации новой программы льгот по налогу на недвижимость Stay NJ в Нью-Джерси. Программа, направленная на сокращение вдвое налогов на недвижимость для пожилых домовладельцев штата, была подписана в рамках бюджетного процесса на 2024 финансовый год. Рабочая группа состоит из шести членов, включая государственного казначея и комиссара по делам сообщества, а также представителей общественности, назначаемых губернатором, председателем Сената и спикером Ассамблеи.

Губернатор Фил Мерфи заявил, что члены рабочей группы обладают богатым опытом в области государственной политики, особенно в отношении воздействия налогов на недвижимость на местные сообщества. Целевая группа будет работать вместе, чтобы сделать Нью-Джерси более доступным местом для проживания и старения семей.

Целевая группа рассмотрит все существующие программы штата по освобождению от налога на имущество и представит рекомендации о том, как реструктурировать и объединить их в одну оптимизированную программу для пожилых людей. Цель состоит в том, чтобы создать единый процесс подачи заявок и интегрировать различные программы в комплексную программу льгот по налогу на имущество. Планируемая дата реализации — 1 января 2026 года.

Кроме того, Дэвид Ридольфино, бывший директор Управления управления и бюджета штата, будет выполнять функции исполнительного директора целевой группы. Ему будут помогать сотрудники Минфина.

Программа Stay NJ является частью усилий штата, направленных на то, чтобы сделать Нью-Джерси более доступным для жителей, особенно пожилых людей. Он основан на существующих программах, таких как Senior Freeze и ANCHOR, которые предоставляют пожилым людям льготы по налогу на имущество. Целевая группа также будет работать над упрощением и согласованием этих программ, чтобы обеспечить еще большую экономию пожилым домовладельцам и арендаторам.