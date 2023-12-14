Иллинойс расширяет программу библиотеки Imagination Долли Партон по всему штату

Иллинойс делает важный шаг в направлении повышения грамотности среди детей раннего возраста, запустив по всему штату программу «Библиотека воображения Долли Партон». Губернатор Дж. Б. Притцкер объявил о партнерстве с Фондом Долливуда, который бесплатно предоставляет книги, соответствующие возрасту, детям от рождения до пяти лет. Ожидается, что программа, которая успешно работает в сорока округах штата Иллинойс, теперь охватит весь штат.

Исследования неизменно показывают, что первые пять лет жизни имеют решающее значение для развития ребенка, причем около 90% развития мозга происходит в этот период. Предоставляя детям бесплатные книги, программа Imagination Library стремится привить детям любовь к чтению и подготовить их к школе. Исследования показали, что дети, участвующие в программе, демонстрируют повышенную готовность к детскому саду и более высокие академические достижения.

Губернатор Притцкер подчеркнул важность ранней грамотности для молодых учащихся, заявив: «Исследования показывают, что ранняя грамотность имеет большое значение для наших самых маленьких учеников, когда речь идет о развитии языковых и социальных навыков». В бюджете губернатора на 24 финансовый год выделяется 1.6 миллиона долларов на поддержку программы и достижение целей штата в области дошкольного образования.

Долли Партон выразила свое волнение по поводу расширения программы, сказав: «Спасибо губернатору Дж. Б. Притцкеру и всем нашим местным партнерам по программе по всему Иллинойсу, которые так усердно работали, чтобы воплотить эту мечту в реальность». Программа Imagination Library, основанная Долли Партон в 1995 году, уже подарила более 220 миллионов бесплатных книг в США и других странах.

Чтобы обеспечить участие всех детей, необходимы новые местные партнеры программы, а существующие программы Imagination Library поощряются к расширению своих возможностей по регистрации дополнительных детей. Устраняя препятствия на пути к ранней грамотности и обеспечивая доступ к книгам дома, программа направлена ​​на расширение прав и возможностей детей и повышение уровня грамотности, независимо от социально-экономического положения.

Расширение доступа к книгам и воспитание любви к чтению не только принесут пользу детям в первые годы их жизни, но и окажут долгосрочное влияние на их общее состояние здоровья и экономическое благополучие. Партнерство правительства Иллинойса с программой Imagination Library демонстрирует его приверженность поддержке дошкольного образования и построению более сильного будущего для всех детей в штате.