Губернатор Джорджии стремится ускорить снижение подоходного налога

Губернатор Джорджии Брайан П. Кемп вместе с другими должностными лицами штата объявил о своем намерении ускорить снижение ставки индивидуального подоходного налога в штате. Цель состоит в том, чтобы представить и принять закон на следующей очередной сессии Генеральной Ассамблеи для достижения этой цели.

Предлагаемый закон внесет поправки в HB 1437, который первоначально призывал к постепенному снижению ставки подоходного налога на 10 базисных пунктов, начиная с 2025 года. Однако новый план ускорит снижение, что приведет к более низкой ставке в предстоящем 2024 налоговом году. Вместо 5.49 процента, установленных НБ 1437, ставка будет снижена до 5.39 процента. Это представляет собой снижение на 36 базисных пунктов по сравнению с текущей ставкой 2023 налогового года, составляющей 5.75 процента.

Губернатор Кемп заявил, что решение ускорить снижение налогов возможно благодаря ответственному составлению бюджета и сильной экономике штата, движимой политикой, благоприятной для бизнеса. Он подчеркнул важность возвращения большего количества денег в карманы грузин, особенно тех, кто обременен нынешней экономической ситуацией.

По оценкам Управления планирования и бюджета, это ускорение снижения налогов в сочетании со снижением, предусмотренным в HB 1437, приведет к экономии примерно 1.1 миллиарда долларов для налогоплательщиков Джорджии в 2024 году.

Вице-губернатор Берт Джонс выразил поддержку снижению налогов, заявив, что оно соответствует его приоритету - окончательной отмене подоходного налога в Джорджии. Он поблагодарил губернатора Кемпа и законодательный орган за их стратегические усилия по предоставлению финансовой помощи гражданам и пообещал продолжить работу над улучшением налоговой структуры штата.

Спикер Палаты представителей Джон Бернс поддержал мнение консервативного руководства, подчеркнув, что налоговые доллары должны оставаться у тех, кто их заработал. Он подчеркнул сильный деловой климат в Грузии и низкую налоговую нагрузку на душу населения, объяснив это акцентом на низкие налоги и их положительное влияние на экономический рост.

Представитель штата Джеральд Грин также выразил поддержку снижению налогов, признав финансовые трудности, с которыми столкнулись грузины из-за инфляции. Он поблагодарил губернатора Кемпа и его коллег в Генеральной Ассамблее за то, что они уделили приоритетное внимание возврату налоговых поступлений налогоплательщикам.

В заключение отметим, что инициатива губернатора Кемпа направлена ​​на оказание финансовой помощи грузинам путем ускорения снижения ставки индивидуального подоходного налога штата. Если закон будет принят, это приведет к значительной экономии для налогоплательщиков и будет способствовать постоянным усилиям государства по созданию благоприятной экономической среды.